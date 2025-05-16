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اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» شريك استضافة لـ«اصنع في الإمارات»

«أبوظبي للاستثمار» شريك استضافة لـ«اصنع في الإمارات»
16 مايو 2025 17:44


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عن انضمام مكتب أبوظبي للاستثمار كشريك استضافة الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الحدث الصناعي الأبرز في الإمارات، والذي يجمع تحت مظلته نخبة من المبتكرين والمستثمرين وصنَّاع السياسات لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمياً للاستثمار، والابتكار الصناعي، والتحالفات الاستراتيجية.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: نفخر بانضمام مكتب أبوظبي للاستثمار كشريك استضافة لدورة هذا العام من «اصنع في الإمارات»، إذ يمثل المكتب محركاً أساسياً لتطوير اقتصاد أبوظبي عَبّر تهيئة الفرص، ودعم المستثمرين، وتعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد عالميًا للصناعات المتقدمة والابتكار والاستثمارات طويلة الأجل، وتمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر للشركات في أبوظبي.
ومن جانبه قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يُعدّ «اصنع في الإمارات» منصة رئيسة لدفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات، ويمثل فرصة استراتيجية لاستعراض البيئة الاستثمارية التنافسية في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على تطور القطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف الكمالي: يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويعه، عن طريق بناء شراكات استراتيجية مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص التصدير أمام الشركات المحلية. وبصفته شريكاً في استضافة دورة هذا العام من الحدث، يواصل المكتب جهوده لدعم الاستثمارات الصناعية، وتمكين الصناعات المتقدمة، ودعم توسعها محليًا وعالميًا، بما يدعم دور الإمارة كمحور رئيس في منظومة الصناعة والتجارة العالمية، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للصناعات المستقبلية.
ويضطلع مكتب أبوظبي للاستثمار، شريك الاستضافة للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، بدور محوري في تحقيق استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

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