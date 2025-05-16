انطلاق معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتنظمه شركة «انتر كوميرس إكسبو» بمشاركة أكثر من 300 مصنع وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والإكسسوارات ويستمر الحدث حتى 18 مايو مستقطباً آلاف الزوار المتخصصين والمهتمين الذين يحرصون على ارتياده سنوياً من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

افتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومروان المشغوني مدير الاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة إلى جانب شخصيات رسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي حيث تجول الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على الأجنحة والمنصات المتنوعة وما تعرضه من أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات وإلكترونيات السيارات المتطورة.

وأكد عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم المعارض والأحداث التجارية التي تشكل منصات استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاقتصادات العالمية الكبرى وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية خاصة في قطاع صناعة المركبات وملحقاتها الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة.

وقال إن الهدف من دعم الغرفة للحدث توفير منصة تجارية متميزة تجمع المصنعين والموردين الصينيين مع التجار والمستوردين المحليين والإقليميين مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية إلى جانب أن دعم المعرض يعكس التزام غرفة الشارقة بالاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجستي متطور يربط الأسواق العالمية.

ويشكل المعرض حدثاً تجارياً متخصصاً يجسد عمق العلاقات التجارية والاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ويوفر أحدث الابتكارات في عالم الإطارات الصينية وقطع غيار السيارات ومستلزماتها مما يجعله منصة مثالية للمشترين والتجار الباحثين عن المنتجات الصينية في هذا القطاع كما يوفر للشركات الصينية بوابة مباشرة للوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للشارقة ودولة الإمارات.

ويستهدف المعرض المشترين في مختلف قطاعات خدمات ما بعد البيع وسلاسل التوريد بما في ذلك الشركات المتخصصة في التصنيع وورش تصليح هياكل السيارات ومراكز الصيانة وتجار التجزئة والوكلاء ومصنعو السيارات وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال قطع غيار السيارات وملحقاتها ويتيح للتجار والموزعين ومقدمي خدمات ما بعد البيع فرصة فريدة للتواصل مباشرة مع المصانع الصينية واستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات وعقد صفقات استيراد وتوزيع تسهم في تنويع مصادرهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في السوق المحلية والإقليمية في ظل النمو المستمر في مبيعات المركبات وتوسع مبيعات السيارات في المنطقة وزيادة الطلب على الإطارات وقطع الغيار.

ويستعرض الحدث حلول تكنولوجيا السيارات والابتكارات الحديثة في الصناعة ويقام بالتعاون مع شركة «ميناء شاندونغ للخدمات اللوجستية الخارجية (تشينغداو)» وشركة «هالون إنتر تك إف زد سي» ويستقبل الزوار بمجموعة متنوعة من المنتجات تضم مجموعة واسعة من الإطارات قطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية ومحطات الشحن والأنابيب الداخلية والعجلات ومحاور العجلات وبطاريات السيارات وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة والورش والإكسسوارات.