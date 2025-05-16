«بريسايت» و«إيه آي كيو» تعرضان حلولهما للذكاء الاصطناعي في «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بريسايت، عن مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2025» الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الحالي، وذلك بالشراكة مع «إيه آي كيو» التي تملك فيها بريسايت حصة الأغلبية.

وستعرض الشركتان معاً حلولهما المتطورة والمصمّمة محلياً والتي تُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم التنافسية العالمية.

وخلال مشاركتها في المعرض ستعرض بريسايت المجموعة الكاملة من منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحلول المتطورة في مجال عمليات السلامة العامة وإنفاذ القانون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدّمة، والحل المبتكر في إدارة الأزمات والطوارئ بصورة شاملة، وغيرها من الحلول المبتكرة الشاملة.

من جهتها، ستعرض «إيه آي كيو» مجموعتها الكاملة من الحلول المبتكرة، والتي تشمل، منصة ENERGYai - أول منصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في العالم مُصممة خصيصاً لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى «RoboWell - التحكم الذاتي في الآبار»، وأداة AR360 للإدارة الذكية للمكامن، إلى جانب عرض نظام EmissionX لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة والتنبؤ بها.

وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تُعزّز مشاركة بريسايت و«إيه آي كيو» في هذا الحدث مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة؛ حيث تشير التقديرات إلى أن حلول بريسايت المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة ساهمت حتى اليوم في تحقيق كفاءة سنوية تتجاوز مليار درهم، وتوفير أكثر من مليوني ساعة عمل، ومعالجة البيانات بالكامل عبر أدوات ووسائل مؤتمتة بنسبة 100%.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت وعضو مجلس إدارة «إيه آي كيو»، إن هذا الحدث العالمي يشكل احتفالًا بما يمكن تحقيقه عبر تلاقي الابتكار المحلي مع الرؤية الوطنية، حيث تفخر بريسايت و«إيه آي كيو» بتقديم حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى تمّ تطويرها داخل الدولة لدعم السيادة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لحلول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تقنيات بريسايت تساعد في تحسين الصناعات وحماية البيانات وتحقيق نتائج أكثر ذكاءً، في حين تساهم «إيه آي كيو» في وضع معايير جديدة لأنظمة طاقة عالمية أكثر ذكاء واستدامة ومرونة، مؤكدا مواصلة جهودهم في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة في دولة الإمارات مما يؤدي إلى تأمين البيانات وتحسين أداء القطاعات الحيوية وتعزيز المرونة الوطنية في المستقبل.