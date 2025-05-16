سالم بن سلطان القاسمي يشهد انطلاق مؤتمر «GLA» اللوجستي بدبي

دبي (وام)

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي انطلاق فعاليات النسخة الـ 12 من مؤتمر GLA اللوجستي العالمي بدبي.

حضر انطلاق الحدث العالمي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات في الدولة ويشارك فيه ممثلون عن قرابة 2000 شركة من أكثر من 120 دولة، في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

يمثل المؤتمر منصةً تتيح لقادة الصناعة العالميين والخبراء والشركاء المحتملين التواصل واكتساب المعرفة واستكشاف فرص جديدة في قطاع اللوجستيات.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان في كلمته أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تعد دولة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية نظراً للمقومات الفريدة التي تمتلكها ومن ضمنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها مركزاً للتجارة العالمية يربط دول الشرق بالغرب إضافة إلى البنية التحتية القوية والمتطورة التي تضم شبكات المواصلات البرية والبحرية والجوية.

وأضاف أن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية يشكلان محركين مهمين لاقتصاد الدولة لافتاً إلى أن الدولة حققت في هذا المجال إنجازات كبيرة نظراً لتميزها وكونها وجهة رئيسة للشركات التي تبحث عن حلول فعالة لإدارة تكلفة سلاسل التوريد الخاصة بها متمنيا للجنة المنظمة والمشاركين في المؤتمر التوفيق في استكشاف آفاق جديدة ورسم ملامح مستقبل القطاع اللوجستي.