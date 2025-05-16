42 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 42 مليار درهم بواقع 16 ملياراً لسوق أبوظبي، و26 مليار درهم لسوق دبي المالي، وتزامن ذلك مع تداولات نشطة بقيمة إجمالية 10.86 مليار درهم بعد تداول أكثر من 3 مليارات سهم خلال 199 ألف صفقة.

وعززت تعاملات شراء الأجانب من أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 253.4 مليون درهم.

وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 4.26 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.93 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 58.84 مليون درهم، بعد استحواذهم على 30.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 25.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.349 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 2.29 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 3.6 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 40.66 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 61.4% من قيمة التداولات و61.2% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.705 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 4.727 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 21.8 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 257.48 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 5.63 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.88 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 257.48 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.05 مليار درهم وباعوا أسهماً 1.793 بقيمة مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.3% ليربح 28.25 نقطة، ويغلق عند مستوى 9654.22 نقطة، مقارنة مع 9625.97 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9682.12 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9609.18 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار 38 شركة، فيما أغلقت 34 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 125 ألفاً و689 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.986 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.682 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 16 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.971 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.955 تريليون درهم.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.914 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 60% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.720 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53.96% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 194.55 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.272 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 1.467 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 194.55 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.301 مليار درهم تشكل ما نسبته 72.22% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.207 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 69.26% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 94.3 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 94.3 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 885.52 مليون درهم وباعوا بقيمة 979.82 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع قياسي بنحو 142.86 نقطة وبنسبة 2.69% عند مستوى 5455.41 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5312.55 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5464 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 5311.32 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 26 مليار درهم لتبلغ 954.917 مليار درهم مقارنة بنحو 928.84 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.187 مليار درهم بعد تداول 1.1 مليار سهم خلال 73 ألفاً و404 صفقات.