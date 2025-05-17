«تريندز» شريك معرفي لـ «اصنع في الإمارات» 2025

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً معرفياً، في النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، والمعرض المصاحب، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمه شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

ويقام الحدث في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمصنّعين والمستثمرين والمبتكرين والرواد في مختلف القطاعات الصناعية.

ويساهم «تريندز» بصفته شريكاً معرفياً، في إثراء فعاليات المنتدى والمعرض المصاحب له، من خلال جناح خاص معزز بالذكاء الاصطناعي، يضم أبرز إصدارات المركز من الدراسات والتحليلات المتخصصة في القطاعات الصناعية والاقتصادية ذات الصلة ومجالات أخرى، إضافةً إلى أنشطة وفعاليات معرفية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في القطاع الصناعي.

كما سيقوم «تريندز»، من خلال باحثيه، بإعداد ورقةً بيضاء تلخص أهم النتائج والأفكار التي ستتم مناقشتها خلال فعاليات المعرض والمنتدى، وتقديم رؤى وتوصيات قيّمة للمشاركين وصنّاع القرار.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «نفخر في تريندز بأن نكون شريكاً معرفياً لهذا المنتدى والمعرض المصاحب له»، مشيراً إلى أن شراكة المركز تأتي انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية قطاع الصناعة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار والمعرفة.

وأعرب الدكتور العلي عن تطلّعه، من خلال جناح «تريندز» والأنشطة المعرفية التي سيقدمها، إلى المساهمة الفاعلة في إثراء النقاشات، وتبادل الخبرات، وتقديم رؤى قيمة تخدم أهداف المنتدى والمشاركين فيه.

ويُعد منتدى «اصنع في الإمارات» 2025 الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، حيث يجمع المبتكرين والمستثمرين وصنّاع السياسات بهدف تشكيل مستقبل الصناعة. وعلى مدار أربعة أيام، سيسلّط الحدث الضوء على الفرص المتاحة، واستعراض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في 12 قطاعاً صناعياً رئيسياً، في نقاشية تثري تبادل التجارب والخبرات البحثية، وإنتاج الإصدارات المتنوعة التي تغطي مختلف مجالات المعرفة الإنسانية التي تدخل في حيز اهتمامه.