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اقتصاد

إندونيسيا تدشن مشروعين للنفط والغاز بقيمة 600 مليون دولار

إندونيسيا تدشن مشروعين للنفط والغاز بقيمة 600 مليون دولار
18 مايو 2025 01:00

جاكرتا (وام) 

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الرئيس الإندونيسي يفتتح مشروعين للنفط والغاز

افتتح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمس الأول، مشروعين للنفط والغاز البحريين في غرب البلاد، وصفهما بأنهما حجر زاوية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة.
وتعهد برابوو، بتعزيز أمن الطاقة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وبالتخلص التدريجي من طاقة الفحم والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول سنة 2050.
وقال: إن «تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني على صعيد الطاقة أمر حيوي لاستقلالية أمتنا». وأضاف: «إذا تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة فسنوفر عشرات المليارات من الدولارات».  
من جهته، أكد وزير الطاقة والموارد المعدنية بهليل لاهاداليا، أن المشاريع التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار، والتي تديرها شركة «ميدكو إي آند بي ناتونا» الإندونيسية في بحر ناتونا الجنوبي، تهدف إلى إنتاج 20 ألف برميل نفط يومياً. وتعهد برابوو خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، بإغلاق مئات محطات الطاقة العاملة بالفحم والوقود الأحفوري بحلول سنة 2040 في البلد الذي يعد من أكبر منتجي ومستهلكي الفحم في العالم.

الطاقة
جاكرتا
النفط
الغاز
إندونيسيا
برابوو سوبيانتو
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