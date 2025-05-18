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15 مشروعاً مبتكراً في منصة «صندوق خليفة»

15 مشروعاً مبتكراً في منصة «صندوق خليفة»
19 مايو 2025 01:40

أبوظبي (الاتحاد) 

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يستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، أكثر من 15 مشروعاً مبتكراً. وسيقدم الصندوق خلال المنتدى، مجموعةً من المبادرات الاستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموها المستدام وتوسُّعها في الأسواق، تشمل برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي يربط الشركات الناشئة بالمشترين الرئيسيين، وبرنامج «تمكين الصادرات» لتعزيز القدرة التنافسية عالمياً، وبرنامج «تسهيل التمويل» لمعالجة فجوة التمويل عبر حلول مصرفية متقدمة، بالإضافة إلى برنامج «الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة، الذي يساعد المشاريع على تلبية معايير القيمة المحلية المضافة والمشاركة الفاعلة في المناقصات الحكومية.
وسيتم خلال المنتدى، توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية، من بينها اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم رواد الأعمال والمبتكرين الإماراتيين في القطاع الصناعي، واتفاقية مع منصة «اصنع»، بهدف التعاون في تطوير برامج تسريع النماذج الأولية للصناعات الخفيفة، ويأتي إطلاق برنامج «مسرعات الصناعات الخفيفة» ضمن جهود الصندوق لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، إذ يوفر البرنامج منظومة شاملة تربط بين رواد الأعمال والمصنّعين والجهات الحكومية والشركاء الصناعيين، مما يسهم في تيسير الإجراءات التنظيمية.

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