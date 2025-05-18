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مدير المبيعات في شركة يونيفرسال للمطاط لـ «الاتحاد»: توفير فرص واعدة لاستثمارات القطاع الصناعي

مدير المبيعات في شركة يونيفرسال للمطاط لـ «الاتحاد»: توفير فرص واعدة لاستثمارات القطاع الصناعي
19 مايو 2025 01:40

أبوظبي (الاتحاد)
أكد سام جليلي، مدير المبيعات في شركة يونيفرسال للمطاط، أن دولة الإمارات توفر بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الصناعي، ويساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية القوية، بجانب السياسات الحكومية المشجعة، كما يعزز انسجام التركيز على عمليات الابتكار والتقنية والاستدامة، مع التوجهات العالمية، تحول الدولة إلى مركز مثالي لعمليات التصنيع.

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انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"

وقال جليلي لـ «الاتحاد»، بمناسبة المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، إن مبادرات مثل، مناطق التجارة الحرة والمحفزات الضريبية، تسهم في تقوية الجاذبية للمستثمرين المحليين والعالميين، على حدٍ سواء.
وقال جليلي: تمكنت المنتجات الإماراتية، بما فيها التي تنتجها «يونيفيرسال»، من تحقيق منافسة تتصاعد يوماً بعد يوم، وبفضل التزامنا بعوامل الجودة والابتكار، والبنية الصناعية الراسخة والهيكل التنظيمي لدى الدولة، حجزت المنتجات الإماراتية، مقعداً متقدماً في السوق العالمية، ولدينا ثقة كبيرة، في تحقيق هذه المنتجات، للمزيد من القبول عالمياً، مع استمرارنا في تعزيز مقدراتنا الصناعية والتركيز على الممارسات المستدامة.
وقال جليلي: جاءت فكرة تأسيس شركة يونيفرسال للمطاط، بهدف جسر الفجوة في سوق سيور المطاط المستخدمة لنواقل حركة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  قمنا بإنشاء مصنعنا المزود بأحدث التقنيات، في مدينة دبي الصناعية، وعززت الشركة مؤخراً مقدراتها الإنتاجية عبر الاستثمار في الأجهزة الحديثة والمتطورة، ما أسهم في كفاءة الإنتاج وجودته، ونخطط في المستقبل، لتوسيع سلسلة الإنتاج، لتتضمن الإطارات وسيور نقل الحركة.
التصدير
أضاف أن الشركة تقوم في الوقت الراهن، بتصدير منتجاتها لعدد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع السعي الحثيث لاقتناص الفرص لدخول أسواق عالمية جديدة، ويعتبر هذا التوسع، ضرورياً لتعضيد استراتيجية نمو الشركة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتقديم حلول من منتجات المطاط بجودة عالية لعملائنا في الخارج.

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