مدير عمليات الشركة لـ «الاتحاد»: «الإمارات للصناعات الغذائية» تطبق نظام الحلقات الإنتاجية المتكاملة

يوسف العربي (الاتحاد)

أكد مازن الرفاعي، مدير العمليات التنفيذية لشركة الإمارات لصناعات الغذائية نجاح الشركة، التي تحمل علامة «صُنع في الإمارات»، في ترسيخ بيئة مُلائمة من سياسات الدعم للعمل والتطور وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وانطلاقاً من حرص الشركة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل الإنتاجي في القطاع الصناعي.

قال الرفاعي لـ «الاتحاد»، بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، إن منتجات المصانع التابعة لشركة «الإمارات للصناعات الغذائية» تنافس بجودتها المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الرفاعي أن «الإمارات لصناعات الغذائية» تعد الشركة الوحيدة التي تطبق نظام الحلقات الإنتاجية المتكاملة في الدولة، والذي يشمل ثلاث حلقات إنتاجية، هي إنتاج الأعلاف والدقيق، وإنتاج الحليب من خلال تربية الأبقار، وتصنيع منتجات الألبان والعصائر، حيث تتألف الحلقة الإنتاجية الأولى من «مصنع الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق»، وهو أول مصنع أعلاف يحصل على علامة «صُنع في الإمارات» في مجال صناعة الأعلاف، على مستوى الدولة.

ويعمل مصنع «الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق» على إنتاج العلف المركز.

وينتج المصنع ما يقارب 700 ألف طن من الأعلاف سنوياً، والتي يتم استخدام أجود أنواع المواد الأولية في تركيبتها، كما يحرص المصنع على إدخال تقنيات جديدة طبيعية لدعم الإنتاج، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تستهدف تنمية وتحسين الثروة الحيوانية ووفرة إنتاجيتها والمحافظة على الموروث الجيني المحلي منها، إلى جانب زيادة الناتج المحلي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ويتعاون المصنع مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تصحيح السلوكيات الغذائية الخاطئة عند مربي الثروة الحيوانية، وذلك عن طريق تطوير مفهوم التوعية الغذائية، بالإضافة إلى تعبئة الأعلاف المنتجة في مصنع الوطنية للأكياس والذي يعتبر الحلقة الإنتاجية الثانية والتابع لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، والذي يعد أكبر مصانع أكياس البولي بروبلين في الدولة، وذلك قبل طرحها في السوق.

وأما الحلقة الإنتاجية الثالثة، فتشمل «مزارع الوطنية» و«مزارع مساكن» في مدينة العين، واللتان تعدان من كبريات المزارع المتخصصة في تربية الأبقار وإنتاج الحليب الخام في دولة الإمارات. وتشمل الحلقة الإنتاجية الرابعة مصنع الوطنية للألبان «حياتنا»، الحاصل على علامة «صُنع في الإمارات».

معايير الجودة

على الصعيد الدولي، قام المصنع بتوسيع نطاق عمله ليصدر منتجات الألبان عالية الجودة إلى العديد من الأسواق العالمية من خلال شبكة توزيع قوية.

ونجح المصنع في تقديم منتجات إلى دول مثل دول مجلس التعاون، ليبيا، اليمن، فلسطين، العراق، موريشيوس، سيشل، والمالديف.

ولا يعزز هذا النمو فقط الحضور العالمي للإمارات في قطاع الألبان، بل يعكس أيضاً التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والابتكار في الإنتاج.