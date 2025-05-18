خليفة البلوشي: «كالدس» توظف الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مجموعة كالدس القابضة توسعات استراتيجية شاملة خلال الفترة الماضية، تمثلت في تحديث وتوسعة خطوط الإنتاج وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من التصميم والتصنيع، وصولاً إلى الاختبارات النهائية، مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة المنتجات وتنافسيتها، حسب الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

وأضاف: فيما تم رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة الثلاثة المتخصصة في إنتاج الآليات العسكرية والطائرات والأنظمة الدفاعية تلبية للطلب المتزايد على منتجاتنا الدفاعية المتنوعة.

وأوضح: إنه في إطار سعي الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمية، أبرمنا شراكات استراتيجية طويلة المدى مع كبريات الشركات العالمية؛ بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصانعها، مما يسهم في تطوير القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وقال: وقّعت الشركة لهذا الغرض مذكرة تفاهم مع شركة توازن للاستفادة من الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة في مجمع توازن الصناعي (TIP) وتم بموجب هذه المذكرة تأسيس خطوط إنتاج جديدة في إطار التوسع المستقبلي للشركة لمواكبة التطور التكنولوجي بمجال الدفاع عالمياً، مما يعكس التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتوطين الصناعات الدفاعية.

وتأتي هذه التوسعات جزءاً من رؤيتنا لتعزيز قدراتنا التصنيعية، وتوسيع نطاق منتجاتنا، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

بيئة مثالية

قال: تعتبر دولة الإمارات بيئة استثمارية مثالية للقطاع الصناعي بوجه عام والصناعات الدفاعية بوجه خاص، فهي تقدم فرصاً واعدة لنمو الشركات المحلية والدولية المتخصصة وتوسعها نظراً لما تتمتع به من ثقل وثقة على المستوى الدولي؛ بفضل قيادتها الرشيدة، وعلاقاتها المتوازنة مع الشرق والغرب، مما يعزز مكانتها مركزاً صناعياً واستثمارياً عالمياً.

وأضاف: إلى ذلك، تتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة على جميع المستويات، تشمل مرافق لوجستية واتصالات متقدمة تدعم نمو القطاع الصناعي، وتوفر بيئة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وإلى جانب ذلك، تواصل الإمارات تطوير أطرها التشريعية والتنظيمية بشكل مرن ومحفّز في آن واحد، عبر التحديث المستمر للتشريعات والأنظمة التي تسهّل إجراءات تأسيس وتشغيل المشاريع الصناعية.

وقال: تتمتع الإمارات باقتصاد قوي ومتنوع، مدعوم باستقرار سياسي وأمني راسخ، مما يوفر للمستثمرين بيئة موثوقة ومستقرة وآمنة تضمن استدامة أعمالهم، علاوة على توفر الرؤية المستقبلية التي تركز على الابتكار والنمو المستدام؛ لذا فإن هذه العوامل جميعها تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات الصناعية الدفاعية على مستوى العالم.

المنتج الإماراتي

قال: نؤمن في شركة كالدس بأن المنتج الإماراتي يمتلك ميزة تنافسية قوية عالمياً وذلك في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في قطاع الصناعات الدفاعية والتقنية ونحن من جانبنا ملتزمون في جميع مراحل التصنيع بتطبيق أعلى المعايير العالمية من حيث الجودة والكفاءة والاعتمادية والتنافسية، مما يضمن طرح منتجات متقدمة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف: من خلال اعتماد أحدث التقنيات في التصنيع، نحرص على أن تظل منتجاتنا في طليعة الابتكار التكنولوجي، ونستند في أعمالنا بوجه عام إلى معايير «توازن» لضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من موثوقية وكفاءة المنتجات الإماراتية، ونواصل في الوقت نفسه تحسين العمليات الإنتاجية لضمان تقديم منتجات عالية الجودة في وقت محدد، ونركز في عملنا أيضاً على توطين التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز قدراتنا التصنيعية الذاتية.