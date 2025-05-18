رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: سباق صناعي على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك» أن الإمارات سباقة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، وأن القطاع الصناعي يشغل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، مدعوماً بالعديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال شتا لـ «الاتحاد»: إن حجم المشاركة الكبيرة من الجهات المحلية والدولية في فعاليات صناعية نوعية، مثل «اصنع في الإمارات» يؤكد جاذبية بيئة الإمارات للاستثمارات في القطاع الصناعي، وتسلط الضوء على عمل دولة الإمارات وفق استراتيجية صناعية طموحة وشاملة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار في القطاع الصناعي، وتمكين الصناعات المتقدمة، وكبيئة حيوية متكاملة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصناعي الذي ينمو بشكل متسارع ومستمر فيها.

وأضاف: نحن في «شنايدر إلكتريك» ملتزمون بالاستثمار في البيئة الصناعية الجاذبة في دولة الإمارات، حيث ضاعفنا عملياتنا ووسّعنا حزمة منتجاتنا وبرامجنا وتقنياتنا لتطبيق حلول ذكية ومبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يدعم الشركات الصناعية المحلية، وفي أكتوبر 2024، دشّنا مع «مؤسسة الإنماء العربية» منشأة التصنيع المشتركة «تقانة لحلول الطاقة» في مدينة آيكاد بأبوظبي، تماشياً مع استراتيجية «اصنع في الإمارات» وبرنامج تعزيز المحتوى المحلي، حيث ستنتج محلياً مفاتيح التفريغ متوسطة الجهد، وتسهّل نقل التكنولوجيا عبر تدريب متخصص في مراكز دولية بقيادة خبراء، وتقديم المعرفة التقنية في التصنيع الذكي، والجودة، وسلاسل التوريد.

وتابع: كما وقّعنا اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتدريب وتطوير مهارات المهنيين الإماراتيين ضمن «برنامج التصنيع الذكي» وبرامج تدريبية متخصصة، توفر خبرات عملية في مراكز كفاءاتنا، ونعمل بالتوازي من خلال مبادرات، مثل «تميّز» وSTEM وغيرهم على تنمية المهارات التقنية للطلبة والخريجين والمهنيين، حيث استفاد المئات من ورش العمل والتدريبات التطبيقية المصمّمة خصيصاً لتمكين الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية لقيادة مستقبل الصناعة والابتكار في الدولة.

الذكاء الاصطناعي

حول مساهمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم القطاع الصناعي في الإمارات، أوضح شتا أن دولة الإمارات كانت سبّاقة على مستوى المنطقة، ومنذ عام 2017، في إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، وهناك توجه واسع في سوق الإمارات نحو تزويد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة، ورقمنة حلول كفاءة الإدارة للمدن الصناعية الذكية، وأتمتة البنى التحتية المتكاملة والمدمجة رقمياً باستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هذه التوجهات في دولة الإمارات هي من الأسرع والأكفأ تنفيذاً بين نظيراتها ضمن الأسواق العالمية التي تنشط «شنايدر إلكتريك» فيها، وتنفذ ضمنها مشاريع في كلٍ من أوروبا ومناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية.

تسريع العمليات

في أكتوبر 2024، استحوذت «شنايدر إلكتريك» أيضاً على شركة «موتيفير» وعلى الصعيد المحلي تقوم بتجميع مراكز البيانات مسبقة الصنع في منشأة التصنيع الخاصة بها بالشارقة لتلبية احتياجات التحول الرقمي المتسارع في المنطقة، مما يساهم في خفض التكاليف الإجمالية، وتسريع العمليات.