رئيس شركة الخليج للصناعات الحديدية: الإمارات بيئة مثالية لدعم الابتكار ونمو الشركات الصناعية

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد عاصم حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، أن دولة الإمارات تعد وجهة جذابة للاستثمار الصناعي، حيث تجمع الإمارات بين البنية التحتية المتطورة، والسياسات الصناعية المتقدمة، والقيادة الطموحة.

وأضاف أن المنتجات الإماراتية تحظى بسمعة عالمية مرموقة.

وأشار عاصم حسين إلى مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج «القيمة الوطنية المضافة (ICV)»، واستراتيجية «الحياد الكربوني 2050» التي ساهمت في تهيئة بيئة مثالية تدعم الابتكار والاستثمار والنمو للشركات الصناعية.

وقال حسين لـ «الاتحاد»، بمناسبة مشاركة الشركة في فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إن المنتجات الصناعية الإماراتية تحظى بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي، بفضل التزامها بمعايير رفيعة في الجودة، والابتكار، والاستدامة، مؤكداً أن السياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب التوجه نحو التصنيع المتقدم، أسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات مساهماً رئيساً في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات مثل الصلب، والطاقة النظيفة، والصناعات الدقيقة.

وأضاف: في شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية «AGSI» نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الطموحة، فالصلب المحايد كربونياً الذي ننتجه باستخدام مواد محلية معاد تدويرها، والمتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية، يعكس قدرة الإمارات على إنتاج حلول صناعية تواكب تطلعات العالم، ونعتز بإسهامنا في بناء قطاع صناعي وطني يرتكز على الابتكار، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويتماشى مع المتغيرات العالمية.

التحول الرقمي

قال حسين إن تركيز الإمارات على الاستدامة والتحول الرقمي ومبادئ الاقتصاد الدائري أتاح للشركة تأسيس نموذج تصنيع عالي الجودة على المستوى العالمي من داخل الدولة.

وأضاف: تطورنا من شركة إقليمية لصناعة الصلب إلى نموذج يحتذى به في النمو الصناعي المستدام، ليس فقط من خلال منتجاتنا، بل من خلال أسلوب عملنا، وكان لهذا التحول أن يتحقق بفضل البنية المؤسسية المتينة في الدولة، وحرصها على الابتكار، ودعمها الواضح لتمكين القطاع الخاص.

وتابع: من وجهة نظرنا، لم تكن الإمارات مجرد مركز لعملياتنا، بل شريكاً أساسياً في رحلتنا، شريكاً يؤمن بأهمية الصناعات المستقبلية في بناء اقتصاد مرن ومستدام على المدى البعيد.

أسواق دولية

قال حسين: بينما تتركز أعمال شركة «الخليج العربي للصناعات الحديدية» بشكل أساسي على خدمة السوق الإماراتية والأسواق الإقليمية الأوسع، فقد بدأ منتجنا المعتمد من الصلب المحايد كربونياً في جذب اهتمام دولي متزايد، فقد قمنا بتصدير شحنات محدودة إلى عدد من الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا، حيث يشهد الطلب على المواد الصديقة للبيئة نمواً ملحوظاً، ويُعد التوسع في الأسواق العالمية جزءاً من رؤيتنا طويلة الأمد، ونعمل حالياً على دراسة فرص التعاون مع جهات دولية مهتمة.

وحول محطات التوسّع التي أنجزتها الشركة مؤخراً، والتوجّهات والخطط المستقبلية للتوسّع، قال حسين إن المكانة التي حققتها شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية «AGSI» بصفتها أول مصنع صلب محايد كربونياً على مستوى العالم يُعد إنجازاً مفصلياً، ليس فقط للشركة، بل للقطاع العالمي بأسره، مؤكدا أن هذا الإنجاز يُجسّد سنوات من العمل المتواصل، والالتزام بحماية البيئة، والابتكار، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية محلياً ودولياً.

وأضاف: في إطار رؤيتنا المستقبلية، تشمل خططنا الاستراتيجية تنفيذ توسّع كبير من خلال إنشاء مصنع درفلة جديد في أبوظبي، ورفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متري من الصلب المحايد كربونياً بحلول عام 2026.

الأتمتة التكنولوجية

وأضاف حسين: نُسرّع خطواتنا في مجالات الأتمتة التكنولوجية، وتكامل الطاقة المتجددة، والتحوّل الرقمي؛ بهدف الحفاظ على ريادتنا وتلبية متطلبات السوق والمعايير البيئية المتزايدة.

وتابع: مع ذلك، لا تتوقف طموحاتنا هنا، فنحن نرصد باستمرار الفجوات الصناعية التي يمكن أن نساهم في سدّها.