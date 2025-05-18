صناعيون لـ «الاتحاد»: اصنع في الإمارات ركيزة أساسية لدعم القطاع الصناعي في الدولة

يوسف العربي (أبوظبي)

باتت مبادرة «اصنع في الإمارات» ركيزة أساسية لدعم القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، وفق خبراء ومسؤولين صناعيون.

ووفق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعد «اصنع في الإمارات 2025 منصة شاملة تجمع المصنعين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات للتعرف على فرص الشراء والاستثمار الصناعي، وعرض المنتجات المصنعة محلياً، وإلقاء الضوء على قصص نجاح الشركات في دولة الإمارات.

وتهدف المنصة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تبني نهج التعاون وبناء الشراكات وإبراز إمكانيات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتقام الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك».

منتجات جديدة

قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج»: تتيح مشاركة «إيدج» في منتدى «اصنع في الإمارات» لهذا العام منصة قيمة لعرض محفظتنا المتنوعة من منتجات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة التي نفخر بصناعتها في دولة الإمارات، وهي تشمل أحدث ابتكاراتنا التي تحفز النمو الصناعي، وتدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات كمركز للصناعة 4.0. في الواقع، تلعب مجموعة إيدج دوراً محورياً في استراتيجية الدولة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث تعتبر قطاعاتنا الرئيسية صناعات عالية القيمة تحفز النمو الصناعي. وأوضح أنه خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، سنسلط الضوء على مجموعة من الحلول المتطورة، مثل المروحية من دون طيار من طراز «HT-100»، والطائرة القتالية التي يصعب رصدها «جنية»، والسفن الحربية، مثل «FA400» و«FALAJ3»، وحلول الاتصالات الآمنة مثل«KATIM X3M»و «KATIM EPM Modem»، وأنظمة مراقبة وتتبع واستهداف مثل «MIRSAD-X» و«Trackeye 80100، إلى جانب Trackeye، منصتنا للاستخبارات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وناقلات الجنود المدرعة المصنعة في دولة الإمارات من قبل شركة «نمر». وتتوافق الرسالة الأساسية للمنتدى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة إيدج - وهي ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، وتمهيد الطريق للجيل القادم من المواهب ذات المهارات العالية لتعزيز الازدهار في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

أحدث التقنيات

وأوضح وليد شتا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك» أن فعالية «اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة الإماراتية، تُعد منصة عالمية تجمع المصنعين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات، حيث تسلط الضوء على أحدث التقنيات والحلول، وتستعرض فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية والآفاق الواعدة للاستثمار الصناعي، إلى جانب قصص نجاح المشاريع الناشئة والشركات الصناعية والمبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، بما يعزز التنويع الاقتصادي واستدامة التنمية في الدولة.

وأضاف: من هذا المنطلق، يأتي حرص شركة «شنايدر إلكتريك» على المشاركة بشكل سنوي في هذه الفعالية؛ بهدف استكشاف الإمكانات النوعية والفرص المستقبلية للصناعة في الإمارات، والتعرّف من قرب على أبرز المبادرات الاستراتيجية والمزايا التنافسية التي تجعل منها وجهة رائدة في مجالات الصناعة والابتكار والاستثمار، كما أن هذه الدورة الرابعة تحديداً من فعالية «اصنع في الإمارات» تركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي، وتجهيز المنشآت الصناعية الذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

مقعد متقدم

أكد سام جليلي، مدير المبيعات في شركة يونيفرسال للمطاط: تمكنت المنتجات الإماراتية، بما فيها التي تنتجها يونيفيرسال، من تحقيق منافسة تتصاعد يوماً بعد يوم، وبفضل التزامنا بعوامل الجودة والابتكار، والبنية الصناعية الراسخة والهيكل التنظيمي لدى الدولة، حجزت المنتجات الإماراتية، مقعداً متقدماً في السوق العالمية، ولدينا ثقة كبيرة، في تحقيق هذه المنتجات، للمزيد من القبول عالمياً، مع استمرارنا في تعزيز مقدراتنا الصناعية والتركيز على الممارسات المستدامة. وأضاف: المشاركة في مبادرة «اصنع في الإمارات»، تتميز بأهمية كبيرة لمنتجاتنا ومقدراتنا، بالإضافة لالتزامنا بمشهد التصنيع في الدولة، وتوفر لنا هذه المبادرة، المنصة التي تساعدنا على التواصل مع الشركاء والعملاء المحتملين، ومشاركة قصة نجاحنا والمساهمة في المسيرة الوطنية للنمو الصناعي، كما ترسخ، التعاون بين المصنّعين والهيئات الحكومية، مما يحفز على الابتكار، ويزيد من القدرة التنافسية الشاملة للقطاع الصناعي في الدولة.

منظومة متكاملة

من جانبه، أكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، أن الشركة تعتبر أن مبادرة «اصنع في الإمارات» من محفزات تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، إذ أرست منظومة متكاملة تدعم المصنعين المحليين وتسهم في تعزيز الهوية الصناعية للدولة.

وأضاف: في إطار هذه المبادرة، قمنا بتوسيع التعاون مع الشركات المحلية والجامعات لتعزيز البحث والتطوير في القطاع الصناعي.

وقال: مواكبة لهذه المبادرة، تعمل كالدس على رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها، والتوسع في التصنيع داخل الدولة، بما يعكس مدى التزامنا بتعزيز الصناعة الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية.

ونوه بأنه في ضوء جهودنا دعما لهذه المبادرة الوطنية الرائدة فقد أكدنا مشاركتنا بعدد من منتجات (كالدس) الدفاعية المتميزة المصنوعة في مصانع الشركة بأيد وطنية إماراتية في النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» والذي يعد منصة إقليمية متميزة، يشارك في فعالياتها أبرز الخبراء والمصنعين والمستثمرين والمبتكرين والرواد في مختلف المجالات الصناعية الدفاعية.

مبادرة أساسية

من جانبه، قال عمر البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لصناعات الأنابيب «FPI»:

المشاركة في مبادرة «اصنع في الإمارات» لها أهمية استراتيجية لصناعات الأنابيب، وبصفتنا شركة صناعية عالمية رائدة في دولة الإمارات، فإنها تعزز التزامنا بالنمو الصناعي الوطني، وخلق القيمة المحلية، والتميز في التصنيع المستدام.

وأضاف: تتماشى مبادرة «اصنع في الإمارات» بشكل وثيق مع رؤيتنا المتمثلة في تصنيع أنظمة أنابيب مركبة عالمية المستوى محلياً مع خدمة أسواق البنية التحتية والطاقة الدولية، وتمكننا من تعميق تعاوننا مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة، وتوسيع مساهمتنا في أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.