حميد مطر الظاهري: 317% نمو مساحة العرض بـ «اصنع في الإمارات» إلى 68 ألف متر مربع

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أن منصة «اصنع في الإمارات 2025» في مركز أدنيك أبوظبي، ستستقطب 720 عارضاً يمثلون الشركات الإماراتية الرائدة والجهات الحكومية، إضافة إلى استقبال أكثر من 30 ألف زائر من المهتمين والشركاء الدوليين الساعين لاستكشاف الفرص الصناعية والاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات. وأكد الظاهري لـ «الاتحاد»: مع تنظيم مجموعة «أدنيك» للنسخة الأكبر على الإطلاق من «اصنع في الإمارات 2025» لأول مرة في مركز «أدنيك أبوظبي»، والتي تمتد على مساحة واسعة تصل إلى 68 ألف متر مربع، يشهد الحدث توسعاً هائلاً في الحجم والنطاق، حيث تزيد مساحة العرض بنسبة 317% لتصل إلى أكثر من 68 ألف متر مربع محجوزة بالكامل، مما يعكس الاهتمام الاستثنائي من الصناعات المحلية والدولية.

وشدد الظاهري، أن انعقاد فعالية «اصنع في الإمارات» للمرة الأولى في مركز أدنيك أبوظبي والذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمه مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسيرة تعزيز الصناعات الوطنية، إذ يوفر هذا الحدث منصة فريدة من نوعها لعرض منتجات الصناعات الإماراتية المبتكرة، ويعزز الهوية الوطنية ويثقف الجمهور بجودة وكفاءة الإنتاج المحلي.

وأضاف «كما يسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية 2071»، إضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للشركات المحلية للتوسع والتنافس عالمياً».

وحول أهم القطاعات المشاركة في «اصنع في الإمارات» والتي ترتكز عليها الصناعات الوطنية، أكد الظاهري: مع تنظيم مجموعة «أدنيك» للنسخة الأكبر على الإطلاق من «اصنع في الإمارات 2025» لأول مرة في مركز «أدنيك أبوظبي»، «ترتكز هذه النسخة الموسعة على 12 قطاعاً استراتيجياً حيوياً للصناعات الوطنية، تشمل التصنيع المتقدم، والأدوية، والهيدروجين، والفضاء، والغذاء والزراعة، وغيرها؛ بهدف تسريع جدول أعمال تنويع الاقتصاد الإماراتي عبر جذب الاستثمارات إلى قطاعات صناعية واعدة، وتمكين نقل التكنولوجيا، وخلق فرص للتطوير المستقبلي.

وأضاف: من خلال هذا التوسع، تعمل مجموعة «أدنيك» على ترسيخ «اصنع في الإمارات 2025» كمنصة عالمية لدفع النمو الصناعي وتعزيز التعاون بين القطاعات وتشكيل تحالفات استراتيجية، وذلك دعماً لرؤية الإمارات في بناء منظومة صناعية عالية التقنية، قائمة على التصدير، وقادرة على المنافسة عالمياً، مما يجعل «اصنع في الإمارات» خطوة استراتيجية محورية لتعزيز مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد المعرفة والاستدامة.

أداء «أدنيك»

حول أداء مجموعة أدنيك في العام الماضي، قال الظاهري: شهدت مجموعة أدنيك في العام الماضي 2024 أداءً استثنائياً تجسد في تحقيقها أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها بلغت 8.5 مليار درهم لصالح اقتصاد دولة الإمارات، متجاوزة بذلك مساهمتها في العام السابق والتي وصلت إلى 7.4 مليار درهم، مما يعكس دورها المتنامي في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وأضاف: استضافت مرافق المجموعة المتمثلة في مركز أدنيك أبوظبي، مركز أدنيك العين، وإكسل لندن أكثر من 1.000 فعالية، استقطبت حضوراً قياسياً تجاوز 5.4 مليون زائر، وهو الأعلى في تاريخ المجموعة، وشملت الإنجازات البارزة استكمال توسعة مركز إكسل لندن ليصل إجمالي مساحته إلى 270 ألف متر مربع، إضافة إلى استضافة مركز أدنيك أبوظبي لأكبر وأبرز نسخ فعاليات رئيسية مثل معرض مؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز «أديبيك» ومعرضي يومكس للمحاكاة وسيمتكس للأنظمة غير المأهولة، وأسبوع الغذاء العالمي، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

النصف الأول 2025

حول أبرز التوقعات للنصف الأول من عام 2025، قال الظاهري «تواصل مجموعة أدنيك تحقيق إنجازات بارزة في عام 2025 مستندة إلى أدائها القوي في العام السابق، إذ يستقبل مركز أدنيك أبوظبي مئات الآلاف من الزوار العالميين وصنَّاع القرار. وأضاف «يشهد النصف الأول من العام جدول فعاليات حافل ومتنوع يغطي قطاعات حيوية متعددة، مما يعكس مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتعاون والابتكار ودفع عجلة الحلول للتحديات العالمية وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية».

تجهيزات متكاملة

استكمل مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مقر استضافة دورة هذا العام استعداداته لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر، مستفيداً من تجهيزاته المتكاملة والبنية التحتية المتطورة ويعمل فريق العمليات في المركز على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى ضمان تجربة سلسة لجميع المشاركين، وتشمل تنظيم حركة المرور، وتسهيل الوصول إلى مواقف السيارات، وتنسيق إجراءات دخول العارضين والوفود وكبار الشخصيات بكفاءة عالية، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة على مدار أيام الحدث الأربعة. وتتولى كابيتال للفعاليات، وهي ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، عملية تنظيم الحدث، إذ صممت قاعة عرض تفاعلية، إضافة لوضعها جدول أعمال شامل يجمع نخبة من قادة الصناعة العالميين وصنَّاع السياسات والمبتكرين. بينما تضطلع كابيتال 360 لتجارب الفعاليات، وهي شركة تابعة لمجموعة أدنيك متخصصة في إدارة الفعاليات، بالدور الرئيسي في إحياء هذا الحدث، إذ يقوم فريقها بتصميم وتنفيذ 45 منصة عرض مخصصة لضمان حضور مميز للعارضين.

فعاليات كبرى

شهد شهر فبراير استضافة أكبر دورة لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس) باستقطاب نخبة من قادة الدفاع وصنَّاع القرار. ويستمر جدول الفعاليات المزدحم في الأشهر اللاحقة ليشمل منتديات ومؤتمرات عالمية مثل المنتدى الخليجي الهندي لمستثمري الفنادق وملتقى الاستثمار السنوي والمنتدى العالمي للإنتاج المحلي والقمة لإدارة الطوارئ والأزمات، إضافة إلى معارض متخصصة مثل العناية بالجروح وبطولة والطائرات المسيرة الذاتية وأسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية ومعرض واجهة التعليم وكوميكون ومعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية وندوة التقدم في أبحاث الكهرومغناطيسية، وصولاً إلى إطلاق الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» والمؤتمر العالمي للمرافق ومعرض انتر لوجستيك، مما يؤكد قدرة «أدنيك» على إدارة أكبر الفعاليات العالمية ويعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للفعاليات المؤثرة، وفقاً للظاهري.