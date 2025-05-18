الدورة الأكبر لـ «اصنع في الإمارات» تنطلق في أبوظبي اليوم

يوسف العربي (أبوظبي)

تنطلق اليوم الدورة الرابعة والأكبر على الإطلاق من «اصنع في الإمارات 2025»، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك».

وتعد مبادرة «اصنع في الإمارات 2025» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021، منصة شاملة تجمع المصنعين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات، للتعرف على فرص الشراء والاستثمار الصناعي، وعرض المنتجات المصنعة محلياً، وإلقاء الضوء على قصص نجاح الشركات في دولة الإمارات.

الذكاء الاصطناعي

تزخر أجندة «اصنع في الإمارات» بعدد من المواضيع والمحاور الرئيسية، يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي، والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية، والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.

ويأتي الذكاء الاصطناعي والصناعة ضمن أبرز موضوعات منصة «اصنع في الإمارات» 2025، فيما تجمع المنصة قادة الصناعة لاستشراف مستقبل التصنيع الذكي، وتدعم المستثمرين والشركات الناشئة، كما تشهد العديد من الجلسات الحوارية وعرض قصص النجاح الوطنية والشركات.

12 قطاعاً

تشهد الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعاً حيوياً، بما فيها العديد من عقود المشتريات الجديدة، إضافة إلى استضافة جناح مخصص للحرف الإماراتية والصناعات التراثية للمرة الأولى يضم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية والإعلان عن مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة لدعم القطاع الصناعي، وإطلاق عدد من المبادرات التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.. إضافة إلى إقامة معرض «مُصنّعين» الذي سيوفر أكثر من 1200 وظيفة للكفاءات الإماراتية من قبل 100 شركة، بالإضافة إلى معرض للمنتجات الوطنية في مجالات الدواء والفضاء والدفاع والطاقة.

أهداف وطنية

تدعم منصة «اصنع في الإمارات» الأهداف الوطنية، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، والتقدم التكنولوجي والتنافسية الصناعية، ومرونة سلاسل الإمداد. وتقدم منصة «اصنع في الإمارات» للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، نظرة شاملة على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الصناعات الإماراتية، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وتعتبر هذه المنصة انعكاساً لجهود دولة الإمارات، في تكريس مكانتها وجهة مفضلة عالمياً للاستثمار والإنتاج المعد للتصدير، والشراكات الصناعية المستقبلية.

سلاسل الإمداد

يسهم «اصنع في الإمارات» في بناء منظومة متكاملة لاحتضان ودعم وتطوير الابتكارات المحلية، كما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويؤهل الكوادر الوطنية للمستقبل، ويدعم منظومة الأعمال المحلية.

ويركز «اصنع في الإمارات» على تعزيز التوريد المحلي، وتوظيف الكوادر المحلية، وتشجيع الاستثمار المحلي. ويوفر «اصنع في الإمارات» منصة لتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، ويساهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التصنيع الذكي.

ويجسد «اصنع في الإمارات» طموحات دولة الإمارات لتحقيق الريادة في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وذلك من خلال توفير منصة رائدة لاستعراض واتباع أحدث الحلول التكنولوجية. ويشكل «اصنع في الإمارات» منظومة شاملة لعرض التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون الفعال وتسويق المنتجات المبتكرة، وفتح آفاق جديدة للابتكار.

وتواكب منصة «اصنع في الإمارات» تطوير الكفاءات الإماراتية وجاهزيتها للمستقبل، من خلال تعريفهم بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي لدعم «جوائز اصنع في الإمارات» رواد الأعمال الشباب الذين لديهم أفكار مبتكرة، من خلال تهيئة المجال لتواصلهم مع مختلف المستثمرين، والجهات الحكومية وجهات التمكين والتمويل، إذ تعد «منصة اصنع في الإمارات» حلقة وصل بين الشباب والتكنولوجيا ووظائف المستقبل.

أبرز المنجزات

وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38 % مقارنة بعام 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68 % مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة إلى 347 مليار درهم.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ارتفعت قيمة المشتريات التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي من 18 مليار درهم في عام 2018 إلى 110 مليارات درهم في عام 2024.

التعاون عبر الحدود

تشكل المنصة بوابة للمصنعين للوصول إلى أسواق التصدير الأسرع نمواً حول العالم تمثل ثلاثة مليارات شخص، من خلال الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي وقعتها دولة الإمارات لتعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محلياً.