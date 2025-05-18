محمد كركوتي يكتب: نمو كبير لاقتصاد أبوظبي

يبدو المشهد الاقتصادي في الإمارات عموماً، واضحاً تجاه مساهمة القطاع غير النفطي في مسار النمو.

وهذا التوجه يستند (كما هو معروف) إلى استراتيجية إعادة بناء اقتصاد يحاكي متطلبات المستقبل والإمكانيات الكبيرة للبلاد عموماً، فضلاً عن المشاريع الكثيرة الداعمة، سواء من جهة الشراكات المتصاعدة، أو من ناحية الإنفاق العام، ولاسيما في مجالات البنية التحتية وما يرتبط بها.

في أبوظبي، يتقدم الحراك الاقتصادي حتى على كثير من التوقعات، نتيجة الوتيرة السريعة والقوية للنمو فيها، إلى جانب التنوع المتزايد لمصادر الدخل، بما في ذلك قطاعات جديدة، لا تزال نادرة في اقتصادات عدد كبير من دول الشرق الأوسط، وهذا يعود إلى رؤية متجددة تأخذ في الاعتبار كل الاستحقاقات والتطورات وحتى المفاجآت.

اقتصاد أبوظبي، وفق صندوق النقد الدولي، سيحقق نمواً مرتفعاً على صعيد المنطقة ككل، إلى 4.2% هذا العام، و5.8% في السنة المقبلة، والنسبة الأخيرة ستكون الأعلى على المستوى الإقليمي، وذلك بدفع أساسي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب طبعاً، الإنفاق الاستثماري الواسع في البنية التحتية.

وتتصدر الأنشطة المالية، مع قطاع البناء والتشييد والاستثمارات الرأسمالية المشهد العام للنمو في الإمارة، مع الإشارة إلى أن إنتاج النفط سيحقق ارتفاعاً في العام المقبل، استناداً إلى الاتفاقات التي تمت أخيراً في نطاق «أوبك+».

واللافت أن هذا المستوى المرتفع من النمو يتم وسط حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، ولاسيما في الأشهر الماضية، التي شهدت انطلاق معارك تجارية متعددة «الجبهات».

ما يعزز نمو اقتصاد أبوظبي أيضاً الارتفاع المستمر لصادرات الإمارة من السلع والخدمات غير النفطية، ففي الأعوام الخمسة الماضية ارتفعت نسبة هذه الصادرات أكثر من 86%، بما في ذلك نمو فيها بلغ 9% العام الماضي.

وساهمت القوانين المرنة بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية في دفع هذا النمو للأعلى، الذي رفع إجمالي زيادة التجارة غير النفطية بمعدل 44%.

ولا شك في أن التحديث المستمر للقوانين واللوائح الخاصة في القطاعات التي لا ترتبط بالنفط يشكل قوة دفع كبيرة في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، إنها مخططات تكرس يوماً بعد يوم، الاستدامة في اقتصاد الإمارة.