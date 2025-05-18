الشارقة تستضيف مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط

الشارقة (الاتحاد)

استضافت إمارة الشارقة أعمال مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية (WTCA) في الشرق الأوسط، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بمشاركة قادة وممثلين عن 18 مركز تجارة عالمياً من مختلف دول المنطقة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير عمليات مراكز التجارة وتحسين أدائها وتمكينها من لعب دور فاعل في دعم نمو الأعمال، والابتكار، وإقامة شراكات عابرة للحدود.

عُقد المؤتمر في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إلى جانب عدد من مسؤولي غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة.

وناقش ممثلو مراكز التجارة العالمية خلال المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، حيث تم التركيز على آلية تعزيز التجارة الدولية، من خلال التعاون وتكامل الأدوار بين المراكز الأعضاء، إلى جانب تكثيف العمل على توظيف التحول الرقمي في قطاع المعارض، وضرورة إنشاء منصة مشتركة لتبادل البيانات والخبرات، وتفعيل آليات التكامل والتعاون بين مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار.