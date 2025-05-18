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اقتصاد

الإمارات تشارك في معرض «جيتكس أوروبا- برلين 2025»

يقام المعرض في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري (أرشيفية)
19 مايو 2025 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك دولة الإمارات في معرض «جيتكس أوروبا- برلين 2025» بوفد تترأسه معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال.
يقام المعرض في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، حيث يُمثل منصة عالمية لاستعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة، وبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والاقتصاد الرقمي.
ويضم وفد الدولة 38 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، وأكثر من 21 من الشركات الإماراتية الناشئة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، يستعرضون أبرز الحلول المبتكرة والمشاريع الريادية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويتضمن برنامج الزيارة، مشاركة معالي علياء المزروعي في الجلسة الافتتاحية للمعرض، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجتمع ريادة الأعمال والتكنولوجيا الألماني، وجلسات نقاشية حول تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.
آفاق جديدة
تأتي المشاركة في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائها في القارة الأوروبية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعزز دور الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. ومن المقرر أن تشهد الزيارة عدداً من الأنشطة البارزة، في مقدمتها استعراض مشاريع إماراتية مبتكرة، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل حول أحدث التقنيات، وبناء العلاقات والشراكة مع مجتمعات ريادة الأعمال الأوروبية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأهم مراكز الابتكار في برلين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة ودعم ريادة الأعمال الإماراتية على المستوى العالمي.

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