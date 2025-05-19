الذهب يقفز بفعل تراجع الدولار

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3223.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3228.70 دولار.

كان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبرالماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة اليوم الاثنين مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 965.23 دولار.