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اقتصاد

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"
19 مايو 2025 09:42

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل.

وتشمل أجندة الحدث عدداً من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة - صياغة مستقبل التصنيع"، والتي تشهد جلسة وزارية حوارية تلقي الضوء على إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار، وجلسة وزارية قيادية تركز على دمج سلاسل الإمداد من خلال التحالفات والشراكات الصناعية الدولية.

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اصنع في الإمارات
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ويشارك في منصة " اصنع في الإمارات"، 720 عارضاً على مساحة 68.410 أمتار مربعة وأكثر من 300 متحدث، إضافة إلى طرح ما يزيد عن 3800 منتج، مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعا حيوياً.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، وتُستكمل الفعاليات بجلسة الروّاد والمبتكرين التي تسرد قصة نجاح متميزة، إضافة إلى جلسة تناقش كيفية إيصال علامة "صُنع في الإمارات" إلى العالمية، وأخرى بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد" والتي تركز على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير المراكز الإقليمية.

المصدر: وام
الإمارات
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