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اقتصاد

إطلاق «مبادلة بايو» المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية

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19 مايو 2025 14:15

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن إطلاق «مبادلة بايو»، وهي شركة وطنية متخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، تهدف لتطوير القطاع في دولة الإمارات، وتحقيق نتائج صحية أفضل في داخل الدولة وعالمياً.
ويأتي إطلاق هذه الشركة كخطوة استراتيجية لتعكس التزام شركة مبادلة بدعم قدرات القطاع الصحي، وتعزيز منظومة الأمن الدوائي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبيّة الأساسيّة عالية الجودة، وتأكيداً على التزامها بتسريع التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على الابتكار والتطوير في المجالات الحيوية.
وتتمتع «مبادلة بايو» ببصمة عالمية واسعة، حيث تدير شبكة متكاملة تضم 10 مرافق استراتيجية موزعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا «ستة منها داخل دولة الإمارات»، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 دولة حول العالم.
وتتجاوز القدرة التصنيعية التراكمية لمرافقها في هذه المواقع 2.5 مليار قرص وكبسولة، و120 مليون وحدة من المحاليل الوريدية والحقن سنوياً، وذلك ضمن منشآتها الممتدة على مساحة 110 آلاف متر مربع - مما تمكن «مبادلة بايو» من إنتاج وتوزيع أكثر من 10 آلاف منتج عالمياً.
وتركز محفظة «مبادلة بايو» على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصّصة للاحتياجات الصحية الحرجة عالمياً، فيما تلتزم «مبادلة بايو» ببناء شراكات استراتيجية مستدامة مع كبرى الشركات والمؤسسات الأكاديمية العالمية لتسريع وتيرة الابتكار والنمو في الصناعات الدوائية الحيوية، وتعزيز التصنيع المحلي، وتنمية الكفاءات الوطنية، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.
وتغطي استراتيجية الشركة الشاملة دعم مختلف جوانب الرعاية الصحية، بدءاً من الوقاية والتشخيص، وصولاً إلى العلاج والرعاية الداعمة والطب التكميلي، بهدف توفير حلول متكاملة للأمراض وتعزيز الصحة بشكل مستدام.
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، في مبادلة، بهذه المناسبة، إن إطلاق «مبادلة بايو» يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتشجيع الابتكار في مجال الصناعات الدوائية.
وأضاف أنه من خلال إطلاق هذه الشركة الوطنية، تواصل مبادلة دورها في تعزيز موقعها في هذا القطاع الحيوي، لتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وبناء منظومة متكاملة لقطاع الصناعات الدوائية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتقديم حلول صحية فعّالة.
وأشار الكثيري إلى تسريع عملية التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات عبر الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ودعم بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
من جانبه قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إن إطلاق «مبادلة بايو» يُعد محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في قطاع الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أنه من خلال التركيز الاستراتيجي تتعزز القدرات المحلية في التطوير والتصنيع والخدمات اللوجستية عبر سلسلة التوريد والتوزيع.
وتولي «مبادلة بايو» اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعات الدوائية الحيوية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وذلك في إطار دعمها لرؤية «مئوية الإمارات 2071».
وفي إطار انطلاقتها الرسمية، ستسجل الشركة حضورها الأول على أرض الواقع من خلال مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، حيث ستسلط الضوء على إنجازات الدولة في بناء قطاع تنافسي بمجال الصناعات الدوائية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتصنيع المحلي المتقدم.

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