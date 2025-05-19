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اقتصاد

«أدنوك» توقّع اتفاقية مع «توباسكس» لتوطين تكنولوجيا متقدمة

«أدنوك» توقّع اتفاقية مع «توباسكس» لتوطين تكنولوجيا متقدمة
19 مايو 2025 15:18

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «توباسكس» العالمية الرائدة في حلول الأنابيب المتطورة، بهدف توطين تكنولوجيا متقدمة مهمة للإنتاج في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. 
وبموجب الاتفاقية، تحصل «أدنوك» على حقوق حصرية ودائمة لاستخدام تقنية «سنتينيل برايم» المتقدمة لتوصيلات الأنابيب اللازمة لاستكمال آبار النفط والغاز، بالتزامن مع خفض التكاليف وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد.
كما ستقوم «توباسكس» بإنشاء مركز أبحاث وتطوير متخصّص في أبوظبي، ليكون منصةً للعمليات الهندسية المتقدمة، وتدريب الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية داخل الدولة وتطوير قدراتهم وخبراتهم. 
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة لضمان حصول «أدنوك» على تكنولوجيا أساسية لاستكمال آبار النفط والغاز، بما يرسِّخ مكانة الشركة كمزود موثوق للطاقة عالمياً، ويعزّز جهودها كمساهم رئيس في دعم القدرات التصنيعية الوطنية، مرحباً باستثمار «توباسكس» في إنشاء مركز للأبحاث والتطوير في أبوظبي، لما له من دور في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم أهداف «اصنع في الإمارات». 
جدير بالذكر أن «أنابيب تغليف الآبار» (OCTG)، هي أنابيب معدنية مخصّصة للاستخدام في العديد من العمليات المتعلقة بالحفر والإنتاج في آبار النفط والغاز، ويخضع إنتاجها لمعايير صارمة من حيث القوة والمتانة والاعتمادية، نظراً لاستخدامها تحت سطح الأرض في بيئات ذات ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة. 
وقال جوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توباسكس»: تؤكد اتفاقية منح الترخيص لـ«أدنوك» التزامنا المستمر بالابتكار والتميز في قطاع الطاقة، وتدعم تعزيز مكانتنا كمساهم استراتيجي لدى الشركات الرئيسية في القطاع.

 

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