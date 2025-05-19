«سبيس 42» تفتتح أول منشأة لتصنيع المنصات عالية الارتفاع في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرا أيروسبيس»، الشركة المتخصّصة في المنصات عالية الارتفاع (HAPS) والتابعة لشركة سبيس 42، عن افتتاح أول منشأة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المنصات عالية الارتفاع في العاصمة «أبوظبي».

وتهدف منشأة التصنيع الجديدة إلى تعزيز قدرات «ميرا أيروسبيس» على تسريع وتيرة البحث والتطوير، فضلاً عن دفع جهود التحول التجاري لتقنيات المنصات عالية الارتفاع على نطاق عالمي لتحقيق النمو المستدام.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 4500 متر مربع، وتهدف إلى إنتاج أكثر من 20 طائرة مسيّرة عالية الارتفاع لدعم تطبيقات متنوعة تشمل القطاعات المدنية والبيئية والدفاعية.

وتمثّل هذه المنشأة محطة مفصلية في استراتيجية «سبيس 42» لتوسيع قدراتها التصنيعية وتسويق حلولها، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا الفضائية السيادية على مستوى العالم.

وتلعب «سبيس 42» دوراً رئيسياً في دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء قدرات سيادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء والتصنيع والبحث والتطوير، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

ويُعد قطاع الفضاء عنصراً محورياً في مسيرة التحول التكنولوجي للدولة، لما له من دور في تسريع الابتكار وتعزيز مرونة الصناعات المتقدمة، ويأتي افتتاح منشأة تصنيع المنصات عالية الارتفاع ترجمة عملية لهذا التوجه الوطني ورؤية الإمارات لمستقبل قائم على الابتكار والسيادة التكنولوجية.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرا أيروسبيس»، إن الطلب العالمي على تقنيات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) يشهد نمواً متسارعاً، حيث تسعى سبيس 42 إلى ترسيخ ريادتها في هذا المجال من خلال استثمارات استراتيجية مدروسة، مشيراً إلى أن تأسيس منشأة تصنيع متقدمة في أبوظبي يأتي تأكيداً على الالتزام بتطوير أنظمة فضائية موثوقة وفعالة، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكفاءة التشغيلية العالية.

وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة مفصلية في دعم القدرات السيادية لدولة الإمارات، بما ينسجم مع تطلعاتهم نحو تنمية مستدامة ويسهم في تعزيز مساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ويأتي افتتاح منشأة تصنيع المنصات عالية الارتفاع، ضمن سلسلة من الاستثمارات النوعية التي تنفذها «سبيس 42» لتعزيز قدراتها التصنيعية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة وتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بإدارة البيانات الفضائية، فقد قامت الشركة بعقد شراكة مع «آيس آي» (ICEYE)، الشركة العالمية المختّصة في مجال الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR) لتصنيع الأقمار الصناعية لرصد الأرض (EO) محلياً في دولة الإمارات، حيث ستسهم هذه المبادرات بشكل مباشر في دعم برنامج الإمارات لرصد الأرض، الهادف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية.