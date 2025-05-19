«بيوت» تُحقق الامتثال الكامل لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري





أبوظبي (الاتحاد) أعلنت منصة «بيوت» الرقمية في دولة الإمارات، عن تحقيقها نسبة امتثال كاملة بنسبة 100% لجميع المتطلبات التنظيمية التي حددها مركز أبوظبي العقاري، وذلك لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق العقارية في أبوظبي. وقالت المنصة، في بيان صحفي، إن تحقيق الامتثال الكامل يأتي بالتزامن مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري للمرحلة المرحلة الأولى من منصة «مضمون»، أول منصة حكومية لخدمات الإدراج المتعدد في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود المركز المستمرة لتعزيز موثوقية المعاملات العقارية ورفع كفاءة عمليات التحقق والإعلان في إمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى تنظيم عمليات التحقق من العقارات والإعلانات المرتبطة بها، من خلال ضمان إدراج العقارات الموثّقة فقط، ومنح الحق الحصري لما يصل إلى ثلاثة وسطاء معتمدين لإدارتها.

و أكد حيدر خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن تحقيق نسبة الامتثال الكاملة هو نتيجة لجهود استراتيجية مستمرة تهدف إلى دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، وتعزيز ثقة المستخدمين من خلال تقديم تجربة رقمية آمنة، وموثوقة، ومبنية على بيانات دقيقة»، مشيداً بمبادرة (مضمون) التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري، لما تحمله من أهداف جوهرية ستُسهم بلا شك في تحسين جودة التعاملات وتعزيز الانضباط في السوق العقارية». في هذا الإطار، تجدد «بيوت» التزامها التام بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري والمضي قدماً في تطوير آليات الامتثال، وتبني حلول تقنية متقدمة تُعزز من نمو السوق العقارية بشكل آمن ومستدام، وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية من مستثمرين، ووسطاء، ومطورين.