اتفاقية بين «اكتفاء» و«معكرونة الإمارات» لتعزيز الأمن الغذائي العضوي



أبوظبي (وام)

وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، اتفاقية تعاون مع «مصنع معكرونة الإمارات»، ضمن مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2025» الذي انطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبموجب الاتفاقية، التي وقّعها الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، وأحمد سعيد باليوحة رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، يقوم المصنع بتصنيع معكرونة «سبع سنابل» العضوية بأنواعها كافة، والتي تُنتج من قمح مزرعة مليحة الذي تصل نسبة البروتين فيه إلى 19.3% وهي النسبة الأعلى عالمياً، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة، ما يضمن توفير منتجات «اكتفاء» الصحية عالية الجودة، ويتيح توسيع محفظة منتجات «سبع سنابل» في الإمارات بما يتماشى مع منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي والمستدام، ودعم جهود «اصنع في الإمارات» لتوسيع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في القطاعات الغذائية الحيوية.

وأكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، التزام «اكتفاء» بتطوير شراكتها مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بتوسيع محفظة منتجاتها العضوية والآمنة لشرائح المجتمع كافة، مبدياً تطلعه إلى مواصلة العمل معاً لتوفير الغذاء النقي والآمن لتحسين جودة الحياة في دولة الإمارات.

وقال إن الاهتمام الكبير بالصناعة المحلية خصوصاً العضوية منها يشكّل نقطة تحول في مسيرة الصناعة الوطنية وازدهارها، ويسهم في توفير بيئة تعزّز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويُسرّع من وتيرة تبني التقنيات المتقدمة، وهو ما يتضح اليوم في معرض «اصنع في الإمارات» الذي أصبح من أبرز المنصات الوطنية بتسريع التحول الصناعي في الدولة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لتصنيع الأغذية العضوية الآمنة، مشيراً إلى أن «اكتفاء» جزء من هذه المنظومة الأساسية في توفير الغذاء العضوي والآمن لشرائح المجتمع كافة.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع «مصنع معكرونة الإمارات» لتصنيع معكرونة «سبع سنابل» العضوية بأنواعها كافة، جاءت من كونه من المؤسسات الوطنية الرائدة، حيث تمتدّ خبراته لنحو خمسين عاماً، كما أنه أول مصنع متخصّص في صناعة المعكرونة ومشتقاتها في الإمارات والمنطقة.

وأكد أحمد سعيد باليوحة التزام مصنع معكرونة الإمارات منذ تأسيسه بتقديم منتجات ذات جودة عالية تُلبي المعايير العالمية، وتعكس تطلعات المستهلك في دولة الإمارات والمنطقة، معرباً عن اعتزازه بدعم التصنيع المحلي وتعزيز الأمن الغذائي العضوي بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد دائري ومستدام ما يدعم مكانة الإمارات مركزاً للصناعات الغذائية العضوية، عبر الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات، التي تسهم في استدامة الأمن الغدائي وتطوير قطاع الصناعة الغذائية وتحويله إلى قوة عالمية.

وتستعرض مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» من خلال منصتها في «اصنع في الإمارات 2025» مشروعات منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي المستدام وكافة منتجاتها العضوية.