«غرفة رأس الخيمة» تؤكد أهمية الفعاليات الدولية لدعم الصناعات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، خلال مشاركة الغرفة بجناح بمعرض «اصنع في الإمارات» الذي انطلق في أبوظبي اليوم أهمية دور الغرفة في دعم الصناعات الوطنية من خلال الترويج لها في المعارض الدولية والمحلية.

وأشار إلى استعداد الغرفة لتقديم جميع التسهيلات والدعم للصناعات الوطنية لتحقيق مهامها في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد دوماً ضرورة على هذا الدعم لاسيما أن المنتج الإماراتي أصبح له شأن كبير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد أهمية تحفيز وحث المشاريع الوطنية وأصحاب الأعمال على المشاركة في المعارض المتخصصة لاسيما «اصنع في الإمارات»، لافتاً إلى أن الغرف التجارية والدوائر المحلية ذات الصلة تضطلع بدور كبير في إطلاع أصحاب الأعمال والشركات على المهام والدور الذي تقوم به في مجال تشجيع مساهمة المشاريع في المعارض المحلية والإقليمية والدولية بهدف التعريف بها وتشجيع الصادرات الوطنية وذلك لتميز الصناعة الوطنية التي احتلت مركزاً مهماً حيث اصبح المنتج الوطني يرقى إلى مصاف المنتجات العالمية.

واضاف أن الغرفة تعمل بالتعاون مع جميع الدوائر المحلية برأس الخيمة والجهات المعنية لحث المشاريع الوطنية على المشاركة في تلك الفعاليات، مضيفاً أن «مشاركتنا في «اصنع في الإمارات» تؤكد التزامنا بدعم الرؤية الوطنية القائمة على اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.