الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» تؤكد أهمية الفعاليات الدولية لدعم الصناعات الوطنية

«غرفة رأس الخيمة» تؤكد أهمية الفعاليات الدولية لدعم الصناعات الوطنية
19 مايو 2025 18:36

أبوظبي (الاتحاد) 
أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، خلال مشاركة الغرفة بجناح بمعرض «اصنع في الإمارات» الذي انطلق في أبوظبي اليوم أهمية دور الغرفة في دعم الصناعات الوطنية من خلال الترويج لها في المعارض الدولية والمحلية.
 وأشار إلى استعداد الغرفة لتقديم جميع التسهيلات والدعم للصناعات الوطنية لتحقيق مهامها في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد دوماً ضرورة على هذا الدعم لاسيما أن المنتج الإماراتي أصبح له شأن كبير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد أهمية تحفيز وحث المشاريع الوطنية وأصحاب الأعمال على المشاركة في المعارض المتخصصة لاسيما «اصنع في الإمارات»، لافتاً إلى أن الغرف التجارية والدوائر المحلية ذات الصلة تضطلع بدور كبير في إطلاع أصحاب الأعمال والشركات على المهام والدور الذي تقوم به في مجال تشجيع مساهمة المشاريع في المعارض المحلية والإقليمية والدولية بهدف التعريف بها وتشجيع الصادرات الوطنية وذلك لتميز الصناعة الوطنية التي احتلت مركزاً مهماً حيث اصبح المنتج الوطني يرقى إلى مصاف المنتجات العالمية.
واضاف أن الغرفة تعمل بالتعاون مع جميع الدوائر المحلية برأس الخيمة والجهات المعنية لحث المشاريع الوطنية على المشاركة في تلك الفعاليات، مضيفاً أن «مشاركتنا في «اصنع في الإمارات» تؤكد التزامنا بدعم الرؤية الوطنية القائمة على اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©