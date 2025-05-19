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اقتصاد

«الاتحادية للرقابة النووية» تصدر 1090 ترخيصاً في 2024

جانب من عمليات التفتيش الرقابية لـ«الهيئة» (من المصدر)
20 مايو 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية؛ بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب التقرير السنوي وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت «الهيئة» إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت، التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عملية تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية، وأصدرت «الهيئة» 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديلاً على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.
ووفقاً للتقرير، نفذت «الهيئة» أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين في المحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة. وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات. وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
واصلت «الهيئة» أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت «الهيئة» 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى 195 عملية تفتيش وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت «الهيئة» سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة.
كما استمرت «الهيئة» في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية في الدولة من خلال تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح «الهيئة». كما أصدرت «الهيئة» ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الطاقة النووية
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