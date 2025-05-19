الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%36 نمواً في قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان

%36 نمواً في قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان
20 مايو 2025 01:38

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
ديوان حاكم عجمان ينعى حمد راشد النعيمي
عمار بن حميد يبدأ اليوم زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية

سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان نمواً بنسبة 36% في قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.89 مليار درهم مقارنة بـ1.39 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة 11.698 شهادة.
وأكد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن هذا النمو يعكس متانة القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة، ويُعد مؤشراً واضحاً على النمو المتواصل في حركة الصادرات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي، إلى جانب التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعزّز من مكانة عجمان كمركز اقتصادي حيوي على مستوى الدولة والمنطقة.
وأشار إلى حرص غرفة عجمان على تطوير منظومة خدماتها من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، بالتوازي مع التعاون القائم مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الصادرات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي أن الغرفة تواصل جهودها في دعم الشركات الوطنية، وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية.

غرفة عجمان
التجارة
القطاع الاقتصادي
عجمان
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©