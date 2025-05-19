%36 نمواً في قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان

عجمان (وام)

سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان نمواً بنسبة 36% في قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.89 مليار درهم مقارنة بـ1.39 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة 11.698 شهادة.

وأكد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن هذا النمو يعكس متانة القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة، ويُعد مؤشراً واضحاً على النمو المتواصل في حركة الصادرات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي، إلى جانب التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعزّز من مكانة عجمان كمركز اقتصادي حيوي على مستوى الدولة والمنطقة.

وأشار إلى حرص غرفة عجمان على تطوير منظومة خدماتها من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، بالتوازي مع التعاون القائم مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الصادرات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي أن الغرفة تواصل جهودها في دعم الشركات الوطنية، وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية.