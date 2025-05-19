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خفض توقعات النمو في منطقة اليورو

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو
20 مايو 2025 01:38

بروكسل (أ ف ب)

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خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، بسبب ضعف آفاق التجارة العالمية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعاً عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر 2024.
وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة». 
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نمواً على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7%. وقال دومبروفسكيس: «ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية».  وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

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