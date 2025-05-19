«نواتوم اللوجستية» تفتتح أول مستودع تبريد مزود بالروبوتات في البرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «نواتوم اللوجستية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، افتتاح أول مستودع تبريد مزود بالروبوتات في العاصمة البرتغالية لشبونة، في خطوة مهمة تسهم من خلالها في تدعيم حجم الطلب على الخدمات اللوجستية، التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

يأتي إطلاق هذه المنشأة الحديثة، في إطار استراتيجية «نواتوم اللوجستية» لتوسيع نطاق شبكتها من مراكز سلسلة التبريد، لتلبية حجم الطلب المتنامي في السوق البرتغالية، ومنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ​​ذات الأهمية الاستراتيجية، كما ستستفيد المنشأة الجديدة من الطلب القوي من المتعاملين وشبكة النقل متعدد الوسائط في مدينة لشبونة.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي، قد قامت بتغيير هوية قطاعها اللوجستي ليصبح «نواتوم اللوجستية»، وذلك في أعقاب دمجها لمجموعة نواتوم ضمن محفظة أعمالها في عام 2024، وهي شركة أوروبية متخصصة في الخدمات اللوجستية والبحرية والموانئ ومقرها في برشلونة، مما أتاح لمجموعة موانئ أبوظبي توسيع حضورها اللوجستي على مستوى العالم. وتقوم المجموعة من خلال «نواتوم اللوجستية»، بإدارة شبكة دولية تضم أكثر من 90 مكتباً للخدمات اللوجستية في 26 دولة، ولديها تمثيل أوسع في جميع الأسواق العالمية من خلال شبكة وكلاء عبر 158 دولة.

ويشكل افتتاح مستودع التبريد الجديد في لشبونة، دليلاً إضافياً على تنامي الإمكانات العالمية وترسخ مكانة العلامات التجارية الرئيسية الجديدة للمجموعة، التي تضم «نواتوم اللوجستية»، و«نواتوم البحرية»، و«موانئ نواتوم».

تم افتتاح المنشأة، بحضور سعادة أحمد عبد الرحمن آل محمود، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرتغال، وسمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لنواتوم اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي. وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتعتمد على تقنية الروبوتات لإنجاز عمليات التكديس آلياً، كما تقدم مجموعة موسعة من الحلول المتكاملة الشاملة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتعاملين في سلسلة التبريد، ومتطلبات قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التلف والرعاية الصحية والأدوية.

ومن جانبه، قال سمير تشاتورفيدي الرئيس التنفيذي لـ «نواتوم اللوجستية»: «يمثل افتتاح منشأة التبريد المتطورة في البرتغال، وهي الأولى من نوعها لنواتوم اللوجستية عالمياً، جزءاً من استراتيجيتنا العالمية الرامية إلى تزويد متعاملينا بأفضل الحلول اللوجستية، ومن خلال منشأتنا الجديدة والمتطورة في لشبونة، سيتمكن متعاملون من الوصول إلى شبكتنا العالمية المتنامية، وإلى منظومة التجارة والخدمات اللوجستية الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي».

شراكات لتعزيز سلاسل التوريد

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرتغال: «يأتي افتتاح مركز التخزين التابع لنواتوم اللوجستية في لشبونة تجسيداً للعلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرتغال، والتي تنبع من رؤية مشتركة لمستقبل أكثر ازدهاراً، ويشكل افتتاح هذه المنشأة حلقة ضمن سلسلة من الشراكات التي تجمع بين البلدين في مجال التجارة البحرية وتعزيز سلاسل التوريد، وإننا نتطلع إلى مواصلة جهودنا لتحقيق الازدهار للمجتمعات عبر تمكين التجارة، وبناء شراكات مستدامة، وخلق فرص أفضل للجميع».