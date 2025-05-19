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اتفاقية تعاون بين «غذاء القابضة» و«ايه دي ان اتش للتموين»

اتفاقية تعاون بين «غذاء القابضة» و«ايه دي ان اتش للتموين»
19 مايو 2025 22:07

 


أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت «غذاء القابضة»، التابعة للشركة العالمية القابضة، مذكرة تفاهم مع شركة «ايه دي ان اتش للتموين»، وذلك خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025».

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وقع الاتفاقية فلال أمين، الرئيس التنفيذي في غذاء القابضة، ولورا أبيزوفا، مديرة المشتريات وسلسلة الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط في «ايه دي ان اتش للتموين».
وتؤكد مذكرة التفاهم على نية الطرفين استكشاف مجالات التعاون التي تدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزز الاعتماد على التوريد المحلي، وتحسين تكامل سلسلة الإمداد. وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لتوسيع قدرات الإنتاج، وزيادة استخدام المنتجات الغذائية عالية الجودة المصنعة في الإمارات ضمن قطاعات التموين المؤسسية، بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والجهات الحكومية.
ويتماشى التعاون مع أهداف استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى أهداف «اصنع في الإمارات 2025» مما يعزز الدور الاستراتيجي لكلٍ من الشركتين في دعم المرونة الوطنية عبر خلق قيمة محلية مضافة.
وقال فلال أمين: تعكس مذكرة التفاهم هذه التزاماً مشتركاً بتعزيز سلسلة الإمداد المتنامية لدينا، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة وأكثر اعتماداً على الذات في دولة الإمارات.
بدورها، قالت لورا أبيزوفا: تتيح لنا الشراكة مع «غذاء القابضة» استكشاف فرص جديدة لدمج الإنتاج المحلي ضمن عملياتنا في قطاع التموين، مع الاستمرار في تلبية المعايير العالية التي يتوقعها عملاؤنا.
 

اصنع في الإمارات
غذاء القابضة
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