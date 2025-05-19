«الصناعة» تكرم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في دورتها الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في دورتها الثالثة، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 19 ولغاية 22 من مايو الجاري تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة».

وتم تكريم الفائزين بالجوائز من جانب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي دكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي مريم الحمادي، وزير دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعكس هذه الجوائز التي تعد إحدى المبادرات الرئيسة للوزارة حرص دولة الإمارات على دعم التميز والابتكار في القطاع الصناعي، وتقدير أصحاب الرؤى والأفكار الخلّاقة الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الصناعة الوطنية. كما تهدف الجوائز إلى تكريم الشركات الأكثر تأثيراً في مسيرة النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، ودفع جهود الاستدامة والابتكار، بما يرسخ ما تتمتع به دولة الإمارات من اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة.

وتنقسم جوائز «اصنع في الإمارات» هذا العام إلى 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات).

وتم اختيار الفائزين عبر لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين من الجهات التنظيمية والصناعية والأكاديمية والاستثمارية في دولة الإمارات، إضافة إلى جامعة كامبريدج الجهة الفنية الشريكة لتقييم الترشيحات للجوائز، لضمان عملية تقييم شاملة تواكب مستوى التميز الذي تستهدفه الجائزة.

واعتمدت اللجنة أعلى معايير الشفافية والدقة في عملية التقييم، وذلك لضمان تكريم الجهات والأفراد الأكثر استحقاقاً، حيث تم تقييم الملفات المرشحة بناءً على مدى توافقها مع المعايير الدقيقة لكل فئة من فئات الجوائز.

وفيما يتعلق بجوائز «التميز في المحتوى الوطني»ـ فازت بجائزة التميز في المحتوى الوطني - فئة المصنعين في القطاع الخاص، شركة رأس الخيمة للسيراميك، وبجائزة التميز في المحتوى الوطني - فئة المصنعين شبه الحكوميين، شركة إن إم دي سي للطاقة، وبجائزة التميز في المحتوى الوطني - فئة مزودي الخدمات، مجموعة الإمارات للاتصالات (e&)، وبجائزة التميز في المحتوى الوطني - في جذب الاستثمارات وفرص الشراء (الشركاء الاستراتيجيون)، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وفاز بجائزة الصناعة المستدامة شركة نوتريدور لتصنيع الألبان، وببجائزة الصناعة الذكية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبجائزة التميز في الابتكار، شركة بروج إل بي سي، وبجائزة أفضل ممكّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، مصرف الإمارات للتنمية.

وفاز بجائزة معايير الجودة، فئة الشركات الكبيرة، شركة ستراتا للتصنيع، وضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، شركة جلوبال فارما.

وفاز بجائزة أفضل موهبة شابة للعام، مريم محمد علي عبد الرحمن الهرمودي، وفاز بجائزة الرائد الملهم، المهندس سعيد غمران الرميثي - الرئيس التنفيذي لمجموعة امستيل، وفاز بجائزة الحرف الإماراتية للأفراد والشركات، فئة الأفراد: مركز غرس، وفئة الشركات: أساطير.