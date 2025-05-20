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اقتصاد

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية
20 مايو 2025 07:50

خفّض البنك المركزي الصيني الثلاثاء إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تمّ خفضه من 3.1% إلى 3%.
وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%.

وسبق للبنك في أكتوبر أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخياً.

واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعرفات الجمركية على بعضهما البعض بشكل حاد لمدة 90 يوماً، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات.

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المصدر: وكالات
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