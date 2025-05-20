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اقتصاد

7.5 % نمواً في عدد المنشآت الصناعية بعجمان خلال الربع الأول

7.5 % نمواً في عدد المنشآت الصناعية بعجمان خلال الربع الأول
20 مايو 2025 15:43

 

عجمان (الاتحاد)
سجلت إمارة عجمان نمواً بنسبة 7% في عدد المنشآت الصناعية خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المصانع المسجلة 1549 مصنعاً، مقارنة بـ 1444 مصنعاً في عام 2023، كما شهد الربع الأول من عام 2025 نمواً إضافياً بنسبة 7.5% في عدد المنشآت الصناعية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في الإمارة، إذ يسهم بنسبة 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن النمو المستمر في عدد المنشآت الصناعية يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح أن مشاركة غرفة عجمان ضمن جناح الإمارة في «اصنع في الإمارات»، تمثل فرصة استراتيجية لاستعراض قدرات القطاع الصناعي في عجمان، والتعريف بالمنتجات المحلية، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الصناعية، بما يسهم في دعم التوسع الإنتاجي للمنشآت الصناعية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن مبادرة «اصنع في الإمارات» تُعد منصة وطنية استراتيجية تجمع صُناع القرار والمستثمرين ورواد الصناعة، لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية الصناعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلاسل التوريد المحلية، بما يعزز وصول المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير.
وأكد العليلي أن غرفة عجمان تواصل جهودها في تنمية القطاع الصناعي من خلال تشجيع المنشآت على تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام.

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