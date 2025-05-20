«تريندز» يدشّن جناحه في «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

دشّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات جناحه المعرفي ضمن فعاليات منتدى ومعرض «اصنع في الإمارات» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تأتي هذه المشاركة بصفته شريكاً معرفياً للمنتدى.

ويمثل الجناح منصة معرفية متكاملة تعرض أحدث إصدارات المركز، وتُبرز دوره في دعم السياسات الصناعية والاقتصادية من خلال البحث العلمي والاستشارات الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في منتدى «اصنع في الإمارات» جاءت تجسيداً لدوره كمؤسسة بحثية ومعرفية تضع دعم السياسات الوطنية الصناعية في صميم أولوياتها، مؤكداً التزام «تريندز» بالقيام بدوره الداعم والقائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية، مشدداً على أن تمكين الشباب وتوظيف البحث العلمي في خدمة الصناعة هو استثمار في مستقبل مزدهر ومستدام.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للجناح، نظّم «تريندز للبحوث والاستشراف» جلسة حوارية شبابية متميزة تحت عنوان «شباب الإمارات: صانعو مستقبل الصناعة»، شهدت حضوراً وتفاعلاً من الشباب والمعنيين، حيث تمحورت النقاشات حول سبل تمكين الشباب في قيادة مستقبل الصناعة الوطنية، في ضوء التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.