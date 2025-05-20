شراكة بين «إمكان» و«سال» لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إمكان العقارية» عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سال» المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إعلان الشراكة خلال معرض «اصنع في الإمارات» المقام خلال الفترة من 19-22 مايو الجاري.

وتهدف هذه الشراكة إلى إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة عبر سلسلة القيمة الخاصة بـ «إمكان»، مما يساهم في توفير تجارب معيشة أذكى وأسرع وأكثر استدامة من خلال نشر حلول رقمية متطورة تُمكّن المطورين من التصميم بذكاء أكبر، وتبسيط العمليات، واتخاذ قرارات أسرع قائمة على الأدلة بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة للريادة التكنولوجية والنمو المستدام في المنطقة.

ومن خلال الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصات «سال» المتطورة، تسعى «إمكان» إلى تحسين التصميم، وتبسيط العمليات، وتوفير التفاعل الشخصي مع العملاء بشكل كبير.

ويُتيح هذا النهج توفير بيئات معيشية جاهزة للمستقبل، مزودة بإنترنت الأشياء والبنية التحتية الذكية، ما يُمهد الطريق لمجتمعات الجيل القادم.

وتُعد «إمكان» أول شركة تطوير عقاري في المنطقة تستخدم هذه التقنية المتقدمة لأتمتة الامتثال، وتضمن هذه الأتمتة الذكية الاتساق في الامتثال التنظيمي، وإزالة المعيقات اليدوية، وتعزيز الجداول الزمنية لتسليم المشاريع.

وقال المهندس المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي، لشركة إمكان العقارية: تُظهر هذه الشراكة الاستباقية كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحدث تأثيرًا حقيقيًا وملموسًا في قطاعنا، من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات، فإننا لا نُحسّن الجداول الزمنية للتسليم والتكاليف ونقلل الأخطاء البشرية فحسب، بل نضمن أيضًا أن تُرسي مشاريعنا معايير جديدة للجودة والامتثال والاستعداد للمستقبل.

من جانبه، قال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة «سال»: مع استمرار دولة الإمارات في ريادة المنطقة في التحول الرقمي وابتكارات الذكاء الاصطناعي، نفخر بشراكتنا مع إمكان لتعزيز أنماط الحياة الذكية المستقبلية.