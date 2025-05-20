«إي آند الإمارات» تطلق حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس

أبوظبي (وام)

أطلقت شركة «إي آند الإمارات»، حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال تجارياً لأول مرة في منطقة الخليج العربي، وذلك عبر شبكتها المستقلة والمتطورة، حيث توفّر هذه التقنية للمؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والسلامة العامة ومرافق الموانئ، إمكانية تحسين أداء التطبيقات الحيوية للأعمال.

ومن المتوقع أن يحدث هذا الحل الرائد، نقلة نوعية في مجال الاتصال، ويوفر موثوقية عالية واتصالاً مخصصاً بتقنية الجيل الخامس؛ بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعات الأعمال والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وتعزز تقنية تقسيم شبكة الجيل الخامس شبكة «إي آند الإمارات» التجارية ذات المستوى العالمي، وذلك عبر تقسيم شبكة الجيل الخامس المتطورة إلى شبكات افتراضية متعددة، تتمتع كل منها بموارد شبكية مخصّصة.

وسيسهم تقديم شرائح مخصّصة في تلبية متطلبات قطاعات الأعمال كافة، بدءاً من زمن استجابة منخفض إلى حلول إنترنت الأشياء المتقدمة المخصّصة للبنية التحتية الذكية، فيما تضمن هذه الموارد المخصّصة أعلى مستويات الأداء للعمليات الحيوية.