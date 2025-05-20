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اقتصاد

مجموعة موانئ أبوظبي وأدفاريو تبحثان تأسيس مشروع مشترك

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
21 مايو 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع أدفاريو المتخصّصة في تزويد حلول صهاريج التخزين والبنية التحتية، لاستكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك يتم بموجبه تطوير وتشغيل مشاريع في مجالات الطاقة الخضراء وتخزين البضائع السائبة والسائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول العالم.
وفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية، ستمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة بنسبة 51%، في حين ستمتلك أدفاريو حصة بنسبة 49% من المشروع المشترك، الذي قد يتيح المجال لاستكشاف العديد من فرص النمو للطرفين في مجالات، تشمل بدائل الطاقة النظيفة وتخزين الكيماويات السائبة، من خلال الجمع بين ما يمتلكانه من إمكانات وخبرات وسهولة وصول إلى الأسواق. علاوة على ذلك، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون عن كثب واستكشاف المزيد من الفرص مع شركة ستار إنرجي، شريكة أدفاريو في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع تأسيس المشروع المشترك، ستقوم أدفار، التي تتخذ من مدينة روتردام الهولندية مقراً رئيسياً لها، ببناء صهاريج تخزين ضخمة في ميناء خليفة، ودعم البنية التحتية لخطوط الأنابيب لمتعاملي المجموعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وهي أكبر تجمع للمناطق الاقتصادية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تأتي مباحثاتنا مع أدفاريو لتأسيس مشروع مشترك في إطار التزامنا بتنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لحلول الطاقة المستدامة، وتأكيداً على نهجنا الاستراتيجي للاستثمار في البنية التحتية المستدامة».
من جانبه، قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لأدفاريو: «يسرنا اتخاذ هذه الخطوة الهامة مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي نسعى من خلالها إلى دعم رؤيتنا طويلة المدى لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لأنظمة طاقة تلبي احتياجات المستقبل».

موانئ أبوظبي
الطاقة
البضائع
البنية التحتية
الإمارات
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