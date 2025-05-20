216 مليار درهم أصول 7 شركات عقارية في أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت 7 شركات عقارية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية نمواً بنسبة %27.9 في صافي أرباحها «بعد خصم الضرائب» عن الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأظهر رصد أجرته «الاتحاد»، أن صافي أرباح الربع الأول من عام 2025 لتلك الشركات بلغ 9.446 مليار درهم مقارنة بنحو 7.386 مليار في الربع الأول من عام 2024. وأرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات بنسبة جاوزت %43 من نحو 17.15 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 24.537 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن إجمالي أصول (موجودات) تلك الشركات بلغ 216.29 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

يوضح جانب الموجودات في الميزانية العمومية كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استناداً إلى استخدامها وطبيعتها. وتعرف الموجودات المتداولة بأنها رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية، وهذه الأصول ذات عمر قصير، حيث يتوقع أن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، ولذا فهي هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال، وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بوساطة الموجودات المتداولة.

قفزة الأرباح

ووفقاً للرصد فقد حققت «إعمار العقارية» أعلى صافي ربح عن الربع الأول من عام 2025 على مستوى الشركات العقارية المدرجة بقيمة 4.63 مليار درهم مقابل 3.69 مليار درهم وبنمو 25% على أساس سنوي، وتلتها «إعمار للتطوير» بصافي ربح بعد خصم الضريبة 2.35 مليار درهم مقابل 1.69 مليار درهم بنمو بنسبة 39%، ثم «الدار العقارية»، التي حققت صافي ربح 1.9 مليار درهم مقارنة بـ1.57 مليار درهم في الربع الأول من 2024 وبنمو 22% على أساس سنوي. وتمكّنت «مجموعة تيكوم» من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 361 مليون درهم بنمو 23% على أساس سنوي، وتلتها «ديار للتطوير» في المركز الخامس محققة 111.5 مليون درهم بنمو 53%، ثم «رأس الخيمة العقارية» بصافي ربح 67.9 مليون درهم بزيادة بنسبة 64% عن الربع الأول من العام الماضي، وأخيراً «الاتحاد العقارية» التي حققت صافي ربح 5.81 مليون درهم مقابل 16.47 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي وبنسبة انخفاض 65%.

نمو الإيرادات

وفيما يخص إيرادات الشركات العقارية السبع فقد جاءت «إعمار العقارية» في المركز الأول بإيرادات عن الربع الأول من عام 2025 جاوزت10.1% (نمو 50% على أساس سنوي) وتلتها «الدار العقارية» بقيمة 7.79 مليار درهم (نمو بنسبة 39%)، ثم «إعمار للتطوير» بإيرادات 5 مليارات درهم (43%)، وجاءت «مجموعة تيكوم» في المركز الرابع بإيرادات 680 مليون درهم (21%) ثم «ديار للتطوير» بقيمة 433 مليون درهم (32%) و«رأس الخيمة العقارية» بقيمة 370 مليون درهم (نمو 28%) وأخيراً «الاتحاد العقارية» بقيمة إيرادات 163.2 مليون درهم بنمو بنسبة 18.2% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2024. وأوضح الرصد أن إجمالي موجودات الشركات العقارية البالغ 216.3 مليار درهم جاء بواقع 92.27 مليار درهم لشركة «الدار»، و58.35 مليار درهم لشركة «إعمار العقارية»، و29.84 مليار درهم لشركة «إعمار للتطوير»، بالإضافة إلى 16.18 مليار درهم لمجموعة «تيكوم»، و8.15 مليار درهم إجمالي موجودات «رأس الخيمة العقارية»، ونحو 7.26 مليار درهم لشركة «ديار للتطوير»، ونحو 4.23 مليار درهم لشركة «الاتحاد العقارية».

طفرة المبيعات

وبتحليل نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من عام 2025، يتضح أن 3 شركات عقارية فقط، تمكنت من تحقيق مبيعات جاوزت 44.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، حيث شهدت مبيعات المشاريع التطويرية لمجموعة «الدار» نمواً قوياً محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي، كما ارتفع إجمالي مبيعات «الدار» في دولة الإمارات بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 8.4 مليار درهم مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية. وارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات، فيما وصل متوسط مدة التحصيل إلى 29 شهراً، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة.

مبيعات

تمكّنت «إعمار العقارية» من تسجيل نمو بنسبة 42% في مبيعاتها العقارية لتصل إلى 19.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024، التي بلغت حوالي 13.5 مليار درهم، فيما ارتفعت المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم بزيادة قدرها 62% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

إلى ذلك، سجّلت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بقيمة 16.5 مليار درهم بزيادة قدرها 28% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من عام 2024 التي بلغت 12.9 مليار درهم، وساهم الإطلاق الناجح لـ12 مشروعاً جديداً في ترسيخ مكانة الشركة في السوق.