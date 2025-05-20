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اقتصاد

«المسعود» تستعرض وحدات أعمالها في «اصنع في الإمارات»

«المسعود» تستعرض وحدات أعمالها في «اصنع في الإمارات»
20 مايو 2025 22:06

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة المسعود، أن المشاركة في مبادرة «اصنع في الإمارات» تؤكد الالتزام الراسخ بدعم «رؤية الإمارات 2031» والأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي، وتعزيز الهوية الصناعية، ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وقال سالمين في تصريحات على هامش المشاركة في الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات 2025»: «نؤمن في مجموعة المسعود بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التقدم الصناعي ونواصل التأكيد على دورنا كشريك موثوق في ابتكار حلول متكاملة تدعم النهج الرامي لتأسيس اقتصاد وطني أكثر مرونة وتنوعاً، بالارتكاز على رؤيتنا الابتكارية، وخبرتنا العريقة في السوق، وشبكتنا الواسعة من الشركات.

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 وأعلنت مجموعة المسعود عن مشاركتها في منتدى اصنع في الإمارات 2025، الذي يقام حتى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وسلطت الشركة خلال فعاليات الحدث، الضوء على وحدات أعمالها المختلفة في المجال الصناعي، بما في ذلك شركة المسعود للصناعات، والمسعود لخدمات وتكنولوجيا المحركات الكهربائية، وقسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية وشركة المسعود برغوم.

وأفاد سالمين أن شركة المسعود للصناعات، إحدى الوحدات المشاركة في المنتدى، تتميز بريادتها على مستوى القطاع بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات واستخدامها في تصميم وتصنيع وتحديث المعدات المخصصة لخدمات حقول النفط، مثل وحدات خلط حمض الهيدروكلوريك، ووحدات خلط وضخ الأسمنت، ومضخات حث الآبار.

وأشار سالمين إلى أن مجموعة المسعود تسعى عبر مشاركتها في المنتدى إلى تسليط الضوء على أولوياتها الاستراتيجية وإمكاناتها المتميزة لناحية توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لقطاع التصنيع.

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