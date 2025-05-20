«غرفة الشارقة» تستعرض الصناعات المتقدمة في الإمارة خلال «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في منتدى «اصنع في الإمارات» من خلال منصة ضمت ممثلين عن عدد من الشركات المتخصصة في القطاع الصناعي بإمارة الشارقة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً حيث تحتضن الشارقة نحو 35% من المصانع الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الشارقة، للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي المهم وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى.

وشهدت المشاركة، حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات ولالو صاموئيل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في الغرفة.

وعقد العويس سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة بالحدث وممثلي كبرى الشركات الصناعية الوطنية والدولية، حيث تركزت المناقشات على أهمية العمل على تسريع وتيرة الاستثمار في الصناعات المتقدمة، ورفع مستوى المرونة الصناعية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي، عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، واستعراض المقومات الصناعية التي تميز إمارة الشارقة والبنية التحتية الصناعية التي تمتلكها ومشاريع التطوير بها والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البيئة التشريعية المرنة والحوافز التنافسية التي عززت من مكانة الشارقة كمرك رائد للتصنيع على مستوى المنطقة.

وأكد العويس أهمية المنتدى الذي يشكل منصة استراتيجية لدفع عجلة التحول الصناعي في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار في التقنيات الصناعية الحديثة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم.

وأكد علي الجاري أن غرفة الشارقة حرصت من خلال مشاركتها على استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والابتكاري بالشارقة والتعريف بالابتكارات الصناعية التي تحتضنها، خاصة في مجالات مثل التصنيع الذكي وتقنيات الأتمتة وإدارة سلاسل الإمداد.