تحديد سعر الطرح النهائي لمساكن دبي ريت بالحد الأعلى عند 1.10 درهم



دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.

وبناءً على السعر المحدد، ستبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم، مع عائد توزيعات أرباح إجمالي بنسبة 7.7% لعام 2025.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، مما دفع مدير الصندوق إلى زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15.0% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت. وبلغ إجمالي الطلب 56 مليار درهم (15 مليار دولار)، متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة عند سعر الطرح النهائي.

ونتيجةً لمستوى الطلب الاستثنائي هذا، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي نجحت الشركة بجمع 2.145 مليار درهم (584 مليون دولار) من خلال الطرح العام الأولي.

التخصيص

وسيتم إعلام المستثمرين، الذين شاركوا ضمن شريحة الأفراد في الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى)، بالوحدات المخصصة لهم، عبر رسالة نصية قصيرة في 26 مايو 2025، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي («القبول») بحدود تاريخ 28 مايو 2025، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

توزيع الأرباح

يعتزم صندوق «مساكن دبي ريت» اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، ابتداءً من سبتمبر 2025.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: «إن الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت يعد دليلاً واضحاً على متانة الرؤية الاستراتيجية لدبي القابضة وقوة محفظتنا السكنية التي تم تطويرها وإدارتها بعناية على مدى أكثر من عقدين، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لسكان دبي. وتُجسّد هذه الثقة من المستثمرين متانة الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ومسار النمو المستدام لإمارة دبي، كما تعكس عمق أسواق رأس المال ونضجها المتزايد، وجاذبيتها المتنامية على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «يعكس الطلب القوي من المستثمرين تنامياً واضحاً في الإقبال على الأصول المستقرة والمدرّة للدخل، ضمن القطاع العقاري الناضج والنشط في دبي، وهو ما يشكّل الركيزة الأساسية التي انطلق منها تأسيس مساكن دبي ريت، وبفضل محفظته المتنوعة التي تضم 35.700 وحدة سكنية تغطي شرائح متعددة، مدعومة بمعدلات إشغال شبه كاملة ومستويات احتفاظ عالية بالمستأجرين، أثبت الصندوق باستمرار قدرته على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل. ويعزّز هذا الأداء القوي مكانة مساكن دبي ريت كمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، مؤكداً دوره المحوري في صياغة مستقبل الحياة الحضرية في المدينة».

وشمل الطرح 1.95 مليار وحدة، تُمثل 15.0% ​​من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة «دي إتش إيه إم للاستثمارات»، التابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. وعند الإدراج، ستحتفظ «دي إتش إيه إم للاستثمارات» بحصة أغلبية نسبتها 85% في الصندوق.