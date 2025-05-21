"اصنع في الإمارات" يتجاوز التوقعات ويستقطب 58 ألف زائر خلال يومين

قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن "اصنع في الإمارات" استقطب خلال أول يومين أكثر من 58 ألف زائر، أي نحو ضعف عدد الزوار المتوقع أن يتحقق خلال كامل أيام المعرض الأربعة، والذي كان يُقدَّر بـ30 ألف زائر.وأضاف: كنا نتوقع 30 ألف زائر خلال أيام المعرض، لكن كل يوم نرى "اصنع في الإمارات" يستقطب نحو 30 ألفاً.

وأكد أن هذا الإقبال الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالصناعة الوطنية، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في القطاع الصناعي.وفي تصريحات على هامش فعاليات اليوم الثالث من منصة "اصنع في الإمارات"، قال: يظهر الحدث نجاحاً بكل المقاييس، والحضور كبير جداً، وكنا نتوقع هذا الزخم، خاصة أننا عملنا على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الوطنية للمشاركة، ونجحنا في ذلك، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 720 شركة، تقدم منتجات ذات جودة عالية، وليست مشاركات رمزية أو شكلية.وأشار إلى أن المنصة شهدت مشاركة فعالة بمنتجات وطنية متطورة" هذه المشاركة ليست فقط من حيث العدد، بل من حيث نوعية المنتجات ومستوى الابتكار فيها، وهو ما أثار إعجاب الجمهور".

واستعرض السويدي تطور المعرض منذ انطلاق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قائلاً: بدأنا قبل سنوات بعدد محدود من المنتجات التي تدخل ضمن المحتوى الوطني، وكانت تُعدّ بالمئات، أما اليوم، فقد وصلنا إلى 4800 منتج منها 3800 منتج ضمن "اصنع في الإمارات"، وهي متاحة للاستثمار.

وأشار إلى الحلول التمويلية الواسعة التي باتت متاحة، لافتاً إلى أنها إحدى متطلبات هذا الزخم الصناعي، متحدثاً عن الشراكات التمويلية مع سبعة بنوك وطنية بقيمة تصل إلى 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات.وأضاف: هذه الشراكة التمويلية تسهم بشكل مباشر في تمكين المستثمرين، ودعم توسعهم في قطاع الصناعة الوطنية.وفي جانب آخر من حديثه، أشار السويدي إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال فرص التوظيف النوعية.وقال: انطلق أمس معرض "مصنّعين"، الذي يوفر 1200 وظيفة للشباب من خلال 100 شركة مشاركة، وهو ما يعكس التزام الدولة بدمج الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي الواعد.وأكد أن التوجه الصناعي لدولة الإمارات يركز على تصنيع منتجات ذات قيمة عالية، وتطبيقات تواكب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذا التوجه واضح في نوعية الشركات والمنتجات التي نراها اليوم ضمن المعرض، حيث بات الابتكار والتقنيات الحديثة جزءاً لا يتجزأ من المشهد الصناعي المحلي.وأشار إلى أهمية الفرص الاستثمارية الملموسة التي يعرضها المعرض للمستثمرين، مؤكداً أن كل من يزور المعرض يطّلع عن قرب على 3800 منتج وطني معروض ضمن "اصنع في الإمارات".وأضاف: هناك أيضاً جلسات متخصصة تهدف إلى تعريف المستثمرين بتفاصيل هذه المنتجات، وتقديم شرح دقيق عن الفرص المتاحة، وطريقة الاستثمار بها، ونحن في الوزارة ومع شركائنا والشركات المعنية نحرص على تسهيل هذا المسار للمستثمرين.وتحدث السويدي عن إطلاق مبادرات داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وهو مخصص لدعم هذا النوع من الشركات التي تمثل ركيزة مهمة في البنية الصناعية للدولة.