265.7 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص في أسواق الأسهم المحلية، التي شهدت خلال تعاملات جلسة الأمس تداولات نشطة نسبياً، حيث استقطبت سيولة تتجاوز الملياري درهم، بعد تداول أكثر من 481 مليون سهم خلال 38 ألفاً و560 صفقة.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب أمس 265.79 مليون درهم صافي شراء، محصلة صافي شراء بقيمة 158.61 مليون درهم في أبوظبي و107.18 مليوناً في دبي، كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 43.8 مليون درهم، موزعة بواقع 26.9 مليون درهم في أبوظبي و16.89 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 39.69 نقطة وبنسبة 0.41% عند مستوى 9666.47 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.499 مليار درهم، شملت ما يزيد على 347 مليون سهم عبر 24699 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة مقابل انخفاض أسهم 42 شركة، وثبات أسهم 51 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 174.33 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 170.41 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 158.71 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 52.11 مليون سهم، وتلاه سهم «فينكس كروب» بتداول 29.84 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 20.78 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة 11.11% ليغلق عند 3.3 درهم، وتلاه «أسمنت الخليج» بنسبة 2.94% ليغلق عند 0.7 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.42% ليغلق عند 3.57 درهم، كما ارتفعت أسهم نشطة مثل «الدار العقارية» بنسبة 0.48% ليغلق عند 8.34 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.25% ليغلق عند 402.1 درهم.

وفي المقابل، تصدرت «دار التأمين» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88% ليغلق عند 0.675 درهم، وتلاه «حياة للتأمين» بنسبة 4.34% ليغلق عند 1.76 درهم، ثم «فينكس كروب» بنسبة 2.4% ليغلق عند 0.976 درهم، كما انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.06% إلى 16.16 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 1.38% إلى 2.14 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة انخفاض 0.91% ليسجل 3.25 درهم.



وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 645.64 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 487 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 158.61 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 1.269 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.243 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 26.19 مليون درهم.

سوق دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 28.89 نقطة وبنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5438.42 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 28 شركة وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 588.37 مليون درهم، بعد التعامل على 134 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13861 صفقة.



وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 161.54 مليون درهم، تلاه «سالك» بقيمة 94.37 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 56.19 مليون درهم. فيما جاء «ديوا» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.47مليون سهم، وتلاه «سالك» بتداول 16.84 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 11.87 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «دبي للمرطبات» بنسبة 14.73% ليغلق عند 21.8 درهم، و«دبي للتأمين» بنسبة 12% إلى 14 درهماً، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.5% ليغلق عند 13.45 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.73% ليغلق عند 13.65 درهم، و«ديوا» بنسبة 0.74% ليغلق عند 2.69 درهم.

وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 8.7% ليغلق عند 2.83 درهم، وتلاها «أجيليتي للمخازن» بنسبة 5% ليغلق عند 2.98 درهم، ثم «تكافل الإمارات» بنسبة 2.98% ليغلق عند 1.3 درهم، وضمت القائمة كذلك سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.6% ليغلق عند سعر 22.45 درهم، و«طلبات» الذي انخفض بنسبة 2.63% ليغلق عند سعر 1.48 درهم، و«سالك» بنسبة 1.61% ليغلق عند سعر 5.5 درهم،، و«دريك أند سكل» بنسبة 1.91% ليغلق عند سعر 0.307 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 345.98 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 238.79 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 107.18 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 16.89 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 452.21 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 435.32 مليون درهم.