«تعاونية الاتحاد» تتوسع بفرعين جديدين في دبي







دبي(الاتحاد)

أعلنت تعاونية الاتحاد عن الاستعداد لافتتاح فرعين جديدين لها في إمارة دبي قريباً، وذلك في إطار خطتها التوسعية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز تواجدها في مختلف المناطق الحيوية بالإمارة، وخدمة أكبر شريحة ممكنة من سكان دبي.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن الفرع الأول يقع في منطقة الخوانيج الثانية على أرض تجارية تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويأتي إنشائه تماشياً مع الخطط الحكومية لتوفير مرافق خدمية متكاملة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لبناء الفرع تبلغ 70,785.88 قدم مربع، ويضم هايبر ماركت، وحضانة، ومجموعة من المحلات التجارية، بالإضافة إلى 87 موقفاً خارجياً للسيارات.

وأكد أن جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية قد اكتملت، ويجري حالياً التنسيق للانتهاء من إجراءات تسليم المشروع للجهات الحكومية تمهيداً لافتتاحه الرسمي قريباً.

وبين الهاشمي أن الفرع الثاني يقع ضمن مشروع «روكان ريزيدنس» في منطقة وادي الصفا 7، وهو مشروع عصري مصمم ليلبي احتياجات مجتمع متنوع من جميع الجنسيات والفئات المجتمعية الموجودة في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن المشروع مساحته 19,892 قدماً مربعاً، تشمل هايبر ماركت وعدداً من المحال التجارية المتنوعة، بالإضافة إلى مواقف سيارات واسعة أمام المدخل لتوفير أقصى درجات الراحة للزوار والمتسوقين.

وأضاف أن التعاونية تعمل حالياً على المراحل النهائية لتجهيزه بالكامل تمهيداً للافتتاح الرسمي قريباً، لافتاً إلى أن التعاونية تهدف من خلال إنشاء الفرع في «روكان ريزيدنس» إلى خدمة منطقة سكنية واعدة وقريبة من عدة تجمعات حيوية، إضافة إلى سعيها لتقديم تجربة تسوق متكاملة تواكب تطلعات المتعاملين والمتسوقين وتوفر لهم كل احتياجاتهم اليومية تحت سقف واحد.