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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يستضيف المؤتمر السنوي ليوم التحكيم يناير المقبل

مقر سوق أبوظبي العالمي (الاتحاد)
21 مايو 2025 19:43


أبوظبي (الاتحاد)
 اختارت نقابة المحامين الدوليين مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بنقابة المحامين الدوليين، والذي سيُقام في أبوظبي العالمي (ADGM) يوميْ 28 و29 يناير 2026. ويؤكد انعقاد هذا الحدث العالمي في أبوظبي الأهمية المتزايدة التي تحظى بها العاصمة الإماراتية وأبوظبي العالمي (ADGM) كمركز عالمي للتحكيم. ويتميّز أبوظبي العالمي (ADGM) بإطار تحكيم متطور وبنية تحتيّة متقدّمة، ومرافق حديثة ومتطورة لجلسات الاستماع، إلى جانب إطاره التنظيمي الدولي القائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، حيث رسّخ مكانته كمنصة موثوقة لتسوية النزاعات المعقدة عبر الحدود الدولية. كما تتميز محاكم أبوظبي العالمي بسمعة مرموقة باعتبارها محكمة شاملة تشرف على إجراءات التحكيم في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتُعرف بكفاءتها في الفصل في القضايا التجارية والمالية عالية المخاطر بكفاءة وفعالية. وقالت ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة: «تشكّل استضافة يوم التحكيم الخاص بنقابة المحامين الدوليين في أبوظبي دليلاً على الثقة الممنوحة لأبوظبي في تسوية النزاعات عبر الحدود. ونؤكد التزامنا الثابت بالنهوض بقطاع التحكيم الدولي ودعم المجتمع القانوني العالمي بكل السبل المتاحة، في ضوء التعقيدات المتزايدة لمشهد النزاعات الخاضعة للتحكيم».بدوره أعرب كل من تشيان باو وكيت براون دي فيخار وديتمار براغر، من قادة لجنة التحكيم في نقابة المحامين الدوليين عن «حماستهم لحصول يوم التحكيم لنقابة المحامين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، كونها واحدة من أكثر المراكز المالية والتجارية حيوية في العالم». سيتضمن مؤتمر يوم التحكيم لعام 2026 حلقات نقاشية تفاعلية تركّز على المستقبل، إلى جانب فرص التواصل واللقاءات رفيعة المستوى، ومشاركة الرؤى حول أبرز التغيرات والتوجهات التي تشكّل مشهد التحكيم الدولي.

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