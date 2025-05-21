دويتشه بنك ينضم لـ «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن دويتشه بنك حصوله على ترخيص لمزاولة الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ADGM، مما يتيح له تقديم مجموعة من الأنشطة المصرفية الأساسية ضمن هذا المركز المالي الدولي الحيوي.

وبموجب الترخيص، يتمكّن البنك من تقديم خدمات: ترتيب الصفقات الاستثمارية، ترتيب الائتمان، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وفقاً للوائح تنظيم الخدمات والأسواق المالية لعام 2015. وتم تعيين جان بيار حبيس كمدير تنفيذي أول في الفرع الجديد في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتولى الإشراف على أنشطة البنك في السوق ودعم تقديم الحلول المالية.

وقال جمال الكِشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك: «يمثل حصولنا على هذا الترخيص محطة مهمة في استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات عملائنا المتطورة في دولة الإمارات والمنطقة، كما يعزّز قدرتنا على تنفيذ التزامنا بتنفيذ استراتجيتنا العالمية «هاوس بنك».