شراكة بين «بروج» و«مبادلة بايو» لتعزيز التعاون بمجال الصناعات الدوائية



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «بروج»، اتفاقية تعاون استراتيجية مع «مبادلة بايو»، الشركة المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية التي تركز على تحقيق نتائج أفضل لقطاع الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتستكشف اتفاقية الشراكة سبل توريد مواد «البولي أوليفين» لاستخدامها في تصنيع المنتجات الطبية محلياً بما يسهم في تعزيز إمكانات التصنيع الوطني ودعم تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وأهداف برنامج تعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، حيث يستجيب هذا التعاون إلى الطلب على توفير منتجات طبية عالية الجودة مُصنعة محلياً، بما يسهم في تعزيز مجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة.

ووقّع الاتفاقية كل من هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» وحمد حسين المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة بايو»، على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025».

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: يسرّنا التعاون مع «مبادلة بايو» لتسريع تطوير حلول الرعاية الطبية الأساسية المُصنَّعة في منشأتنا في مدينة الرويس الصناعية، وتتماشى هذه الاتفاقية مع طموحات منصة «اصنع في الإمارات»، حيث يسهم هذا التعاون في توريد مواد التصنيع.

ومن جهته، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار بدولة الإمارات في مبادلة: تؤكد اتفاقية التعاون مع «بروج» التزام «مبادلة بايو» بتمكين قطاع مستدام للصناعات الدوائية يتميز بتنافسيته العالمية ويرتكز على التصنيع بالمساهمة في تمكين الاستدامة والتصنيع المحلي المتقدم والقدرة التنافسية العالمية في قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات.

