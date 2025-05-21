«راكز» تستعرض خدماتها لتعزيز النمو الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»



رأس الخيمة (الاتحاد)

تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في منتدى «اصنع في الإمارات» لعام 2025، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركاء وقادة القطاع الصناعي. وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، في جلسة حوارية، بعنوان «التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات» على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مشيراً إلى أن العديد من المصنعين العاملين في الإمارة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات، ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد.

وسلط الضوء على التنوع الواسع في قاعدة «راكز» الصناعية وتشمل مجالات متعددة، بداية من إنتاج المواد الغذائية والتغليف، ووصولاً إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركبة.

وقال جلاد: يمثل المعرض منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين ورواد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة، والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة، وتبرر مشاركتنا هذا العام المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين، وتشمل البنية التحتية المتقدمة، وخدمات الدعم، والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: تتماشى مشاركتنا مع الرؤية الوطنية الأوسع لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ومن خلال دعم توطين سلاسل الإمدادات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، تمضي «راكز» قدما في نشر رسالتها، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويُشكّل المعرض بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات الصناعية وتطوير خدماتنا، بما يلبي تطلعات الجيل القادم من المصنّعين، مع تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للصناعات الذكية والمستقبلية.

وشارك بونيت جاين، رئيس قسم الاستراتيجية لدى «راكز»، في حلقة نقاشية، بعنوان «السياسة الصناعية 2.0»، تناول الإقبال المتزايد على الأطر التنظيمية التي تتمحور حول المستثمر وآليات التنفيذ المرنة، وأوضح كيف توفق «راكز» بين السياسات الوطنية والتنفيذ العملي، عبر إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة، وخدمات دعم متكاملة وبنية تحتية مخصصة للقطاعات، بهدف تسهيل رحلة المستثمر.

وأعلنت «راكز»، خلال المعرض، عن مشروعين صناعيين رئيسيين، تمثل الأول في توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة «تي إتش آي إنفستمنت مانجمنت كوربوريشن» لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع، مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2500 فرصة عمل في إمارة رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع شركة «فارادي فيوتشر ميدل إيست» لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية فاخرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.

ومثل «راكز» في توقيع المذكرتين ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، بينما مثل شركة «تي إتش آي» سيباستيان ريتفيلد، مدير تطوير الأعمال، ومثل فارادي فيوتشر تشوي تين موك، رئيس فرع دولة الإمارات والمدير التنفيذي.